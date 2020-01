R. Kusý: Hala na Pasienkoch čakala na potrebnú investíciu roky

Bratislava 22. januára (TASR)- Športová hala na Pasienkoch už dávno potrebovala prostriedky na modernizáciu. V reakcii na vládou schválenú investíciu do rekonštrukcie športovej haly to uviedol Rudolf Kusý, starosta bratislavského Nového Mesta, na území ktorého sa aréna nachádza.



Kusý krok vlády ocenil. "Som rád, že po Národnom tenisovom centre, Národnom futbalovom štadióne budú mať v Novom Meste aj basketbalisti dôstojné podmienky na tréningy a športové podujatia," povedal starosta. Vyzdvihol, že sa nenaplnili čierne scenáre z minulých rokov, v ktorých sa objavili špekulácie o zániku športovej haly. "Bratislavčanom slúži už desiatky rokov, navštevujú ju aj stovky detí," dodal o ikonickej hale palubovkových športov.



Vláda na stredajšom rokovaní v rámci podpory športovej infraštruktúry schválila na rekonštrukciu bratislavskej haly 8,5 milióna eur. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) odhaduje realizáciu rekonštrukcie na tri roky od získania potrebných povolení. Rekonštrukcia sa zameria predovšetkým na zníženie energetickej náročnosti budovy, takisto výmenu rozvodov v kritickom stave. Z pasienkov sa má stať Národné basketbalové centrum. "Bude spĺňať všetky moderné štandardy, potrebné na organizáciu podujatí Medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA," priblížil generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Andrej Kuffa. "Súčasťou centra budú tréningová hala, kompletné zázemie i ubytovanie internátneho typu," dodal o zámere vybudovať na mieste i basketbalovú akadémiu.







Vláda na stredajšom rokovaní rozhodla aj o vyčlenení 14 miliónov eur na vznik siedmich stredoškolských hokejových akadémií. Mali by vzniknúť v siedmich krajoch, okrem Trenčianskeho, kde sa už buduje takáto akadémia a ktorej vznik tiež vláda podporila. Práve tento projekt by mal byť vzorom pre ostatné akadémie.