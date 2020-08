Bratislavská Rača opraví zdevastovanú budovu školy na Plickovej ulici

Bratislava 5. augusta (TASR) – Bratislavská Rača si zoberie úver vo výške 3,5 milióna eur, ktorý použije na rekonštrukciu bývalej základnej školy na Plickovej ulici. V zrekonštruovanom školskom zariadení by malo byť 25 bežných a 10 odborných tried. S rekonštrukciou by sa podľa odhadov mohlo začať v marci 2021.



Nové školské zariadenie by malo pomôcť vyriešiť problém s nedostatočnou kapacitou račianskych škôl. "Rekonštrukcia zdevastovanej budovy školy na Plickovej je najlepším a zároveň mimoriadne náročným riešením," uviedol v tejto súvislosti starosta bratislavskej mestskej časti Michal Drotován. Pripomenul, že v minulosti sa kapacity zvyšovali stavebnými úpravami a rušením odborných učební v existujúcich školách, tieto možnosti sú však vyčerpané.



O využití úveru ako časti viaczdrojového financovania rozhodli poslanci Rače na svojom júlovom rokovaní. Náklady na komplexnú obnovu budovy a vonkajších plôch predbežne odhadli na 7 až 7,5 milióna eur. Okrem úveru a vlastných zdrojov chce Rača využiť aj možné externé zdroje z fondov Európskej únie, nórskych fondov, prípadne príspevku zo štátneho rozpočtu.



V priebehu tohtoročnej jari mestská časť skompletizovala projektovú dokumentáciu, v júni 2020 získal projekt stavebné povolenie. Podľa predbežného harmonogramu by mohla byť v septembri vyhlásená súťaž na zhotoviteľa, v marci 2021 by sa mohla začať samotná realizácia. Práce by mali trvať 18 mesiacov.



Základná škola Plickova bola zo siete škôl vyradená v roku 2007 pre nedostatok žiakov a zlý technický stav. V nedávnej minulosti sa uvažovalo o tom, že by v budove bolo súkromné gymnázium či vysoká škola, hlavné mesto malo tiež zámer zriadiť na tomto mieste depozitár Galérie mesta Bratislavy. Ani jeden z týchto zámerov sa nezrealizoval, a tak budova dlhé roky chátrala.