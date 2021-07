Rača zrekonštruuje chátrajúcu Základnú školu Plickova

Bratislava 28. júla (TASR) – Bratislavská mestská časť Rača kompletne zrekonštruuje chátrajúcu Základnú školu Plickova. Račiansky starosta Michal Drotován v utorok podpísal zmluvu so zhotoviteľom prác za 5,6 milióna eur. Cieľom je obnoviť areál a existujúce budovy na pôvodný účel vzdelávania žiakov na prvom a druhom stupni.



V nasledujúcich týždňoch prebehne protokolárne prevzatie stavby a následne začnú stavebné práce. „Je to najväčší a najnáročnejší projekt mestskej časti Rača za posledných 30 rokov. Verím, že ho spoločne dotiahneme do úspešného konca. Termín predpokladaného otvorenia školy je september 2023," priblížil starosta.



Rekonštruovať sa bude objekt základnej školy, a to 25 tried a desať špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra v nevyužívanom areáli na ulici Plickova.



Mestská časť na svojom webe zároveň informovala, že Fond na podporu športu rozhodol o pridelení dotácie vo výške 387.325 eur na rekonštrukciu telocvične Základnej školy Plickova. Ide o približne polovicu predpokladaných nákladov na opravu telocvične.



„Je to významný krok k obnoveniu celej budovy, ktorá tak bude môcť časom opäť privítať učiteľov a žiakov," uviedla račianska samospráva. Starosta zároveň avizoval podanie žiadosti o eurofondy na opravu budovy školy vo výške 2,85 milióna eur.



Škola bola vyradená v roku 2007 zo siete škôl a následne viac ako desať rokov chátrala. Mestská časť ju získala do svojej správy v októbri 2019.