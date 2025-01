Račianska ulica by už nemusela byť v budúcnosti masívne zaplavovaná

Bratislava 30. januára (TASR) - Jurská a Račianska ulica v bratislavskej Rači by už v budúcnosti počas prívalových dažďov nemali byť také zaplavované ako v minulosti. Vyplýva to z vyjadrení primátora Bratislavy Matúša Valla, podľa ktorého sa podarilo eliminovať hlavnú príčinu masívneho zaplavovania v tejto oblasti. Informuje o tom na sociálnej sieti. Naplánované sú ďalšie opatrenia.



"Kľúčovú úlohu zohráva Gaštanový kanál, ktorý je prepojený so sieťou potokov a kanálov vybudovaných ešte v 70. rokoch," približuje Vallo.



V uplynulých dňoch sa podľa neho podarilo odstrániť množstvo nánosov sedimentov z pôvodných kanálov a retenčných šácht, ktoré odvádzajú dažďové vody a potoky práve do Gaštanového kanála. Odstránených malo byť podľa neho 600 ton naplaveného materiálu. Tým mala byť podľa primátora eliminovaná hlavná príčina masívneho zaplavovania v danej oblasti. V nasledujúcom období sa má pristúpiť k vyčisteniu povrchovej časti kanála a obnove jeho prítokov.



"Pozemky, ktorými vody pretekajú, patria rôznym správcovským subjektom, práve preto je vzájomná spolupráca obzvlášť dôležitá," podotýka Vallo. Pri riešení situácie v danej oblasti spolupracuje hlavné mesto s mestskou časťou Rača, s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a Slovenským vodohospodárskym podnikom.



Primátor pripomína, že ide o jednu z aktivít, ktorými sa samospráva snaží reagovať na čoraz väčšie výzvy spojené s prívalovými dažďami. V súlade s Klimatickým plánom pokračuje v realizácii vodozádržných opatrení, ako sú budovanie zelených ostrovčekov, výsadba zelene či inštalácia retenčných nádrží pri mestských budovách. Deklaruje, že pozornosť venujú aj systematickej obnove infraštruktúry a pravidelnej údržbe vrátane čistenia 11.000 kanalizačných vpustov minimálne raz ročne naprieč celou Bratislavou.