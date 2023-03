Rada primátora pre práva starších prijíma nominácie na členov

Bratislava 27. marca (TASR) – Hlavné mesto vyhlásilo výzvu na predkladanie nominácií na členov Rady primátora pre práva starších obyvateľov. Otvorená je do 14. apríla. Nominácie je možné posielať výhradne vyplnením elektronického formulára. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu.



Do výzvy sa môžu zapojiť starostovia mestských častí a proseniorské organizácie, prípadne organizácia, ktorá sa na území hlavného mesta venuje medzigeneračným aktivitám či aktívnemu starnutiu. Šéfovia jednotlivých samospráv môžu nominovať maximálne dve osoby, organizácia jednu. Pri nomináciách musia byť splnené podmienky, ktoré na základe štatútu Rady zverejnilo hlavné mesto na svojom webe. "Nominované osoby musia s nomináciou súhlasiť," upozorňuje magistrát.



Rada primátora hlavného mesta SR Bratislavy pre práva starších obyvateľov je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pri riešení otázok postavenia starších obyvateľov na území Bratislavy. Rovnako tak zvyšovania kvality ich života a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi.