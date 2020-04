Bratislava radí obyvateľom, ako si zachovať duševnú pohodu

Bratislava 14. apríla (TASR) – Mesto Bratislava radí svojim obyvateľom, ako si v čase pandémie nového koronavírusu zachovať duševnú pohodu. Pre verejnosť preto spísalo niekoľko tipov. Mesto Pezinok pre svojich obyvateľom ponúka prostredníctvom občianskeho združenia Prevencia AD aj možnosť bezplatného psychologického poradenstva.



Hlavné mesto radí verejnosti, aby sa informovala s mierou. "V tomto neistom období sú pre nás informácie dôležité. Avšak je k nim potrebné pristupovať s mierou a myslieť na to, že sa médiami šíri mnoho dezinformácií a neoverených poplašných správ, ktorých jediným účelom je vytvárať senzáciu," upozorňuje na sociálnej sieti magistrát. Odporúča preto čerpať informácie predovšetkým z overených zdrojov, obmedziť čas, ktorý ľudia venujú vyhľadávaniu informácií, a nenechať sa informáciami zahltiť. Vyzýva tiež ľudí, aby sami pristupovali zodpovedne k šíreniu obsahu o novom koronavíruse.



"V zložitej situácii, akou je tá, ktorú aktuálne prežívame, je pre našu duševnú pohodu prospešné sústrediť sa na veci, ktoré vieme ovplyvniť, ako napríklad náš denný režim. Aj keď pracujete z domu, pokúste sa oddeliť čas v práci napríklad tým, že pyžamo či domáce oblečenie vymeníte za 'pracovné'," uviedlo mesto Bratislava. Ľuďom taktiež radí, aby sa starali o svoje telo i dušu, vyhradili si čas na aktivity, ktoré majú radi, skúšali nové koníčky, ako šitie, maľovanie, pečenie či záhradkárčenie.



Rovnako odporúča obyvateľom rozprávať sa s inými, a to aj o súčasnej situácii. "Aj keď sme fyzicky izolovaní, je veľmi dôležité urobiť si čas na blízkych a priateľov. Naplánujte si pravidelné videohovory so svojimi blízkymi. Sociálne siete vedia byť tiež užitočné, spájajú nás s rodinou a blízkymi a súčasne dodávajú aj pocit spojenia s väčším celkom, so svetom. Zároveň však treba byť opatrný, pretože práve sociálnymi sieťami sa šíri veľké množstvo skreslených informácií," vysvetľuje magistrát.



V prípade, že ľudia zažívajú väčšiu úzkosť, mesto Bratislava radí kontaktovať odborníkov, napríklad na Linke dôvery 0800 800 566 , ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie SR. Hlavné mesto na pomoc rodičom zriadilo rodičovskú linku podpory 0800242333, ktorá funguje počas pracovných dní medzi 14.00 a 17.00 h. Bratislavská samospráva vyzýva ľudí, aby ponúkli svoju pomoc niekomu z okolia, zapojili sa do charity, darovali krv či začali s dobrovoľníctvom.



"Prežívame náročné obdobie, ktoré môže spôsobovať rôzne psychické problémy vyplývajúce z obáv, strachu či každodenných povinností. Pomocnú ruku pri ich riešení podáva občianske združenie Prevencia AD," informuje na svojom webe mesto Pezinok. Občianske združenie ponúka možnosť bezplatného psychologického poradenstva zameraného na riešenie psychických, vzťahových a výchovných problémov, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie nového koronavírusu. Pezinčania sa môžu na odborníkov obrátiť mailom na ozprevenciaad@gmail.com či telefonicky na čísle 0949846742 v pracovných dňoch od 10.00 do 12.00 h.