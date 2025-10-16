< sekcia Regióny
Bratislava realizuje roky avizovaný projekt Živé námestie
Cieľom je premena a zjednotenie trojice námestí v centre hlavného mesta, a to Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Mesto Bratislava začína s realizáciou roky avizovaného projektu Živé námestie, ktorého cieľom je premena a zjednotenie trojice námestí v centre hlavného mesta, a to Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Ide o jedno z najfrekventovanejších verejných priestranstiev, ktoré podľa samosprávy pôsobí neurčitým a nesúrodým dojmom. Práce sú rozdelené na etapy, prvú z nich spustili vo štvrtok. Najprv sa má zmeniť Námestie SNP, následne Námestie Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenné námestie. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač.
„Som veľmi rád, že môžeme dnes ohlásiť začiatok rekonštrukcie asi najvýznamnejšieho mestského verejného priestoru v našom meste. O tejto potrebe sa hovorí už roky. Ide o srdce Bratislavy, ktoré však v súčasnosti pôsobí skôr neurčitým, nesúrodým, zanedbaným dojmom,“ skonštatoval Vallo.
Prvá etapa je rozdelená na viaceré fázy. Premenou najskôr prejde juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, následne okolie Pamätníka SNP a chodník medzi Ministerstvom kultúry SR a Poľským inštitútom. Posledná fáza sa má týkať Námestia Nežnej revolúcie a úseku Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku ulicu vrátane zastávok električky. Náklady by mali dosiahnuť viac ako šesť miliónov eur, z toho 75 percent je z eurofondov.
Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nová zeleň a mobiliár, vymenené bude verejné osvetlenie aj trakčné stožiare. Vzniknúť má aj nový chodník popred pamätník SNP ako dôležitý prvok, ktorým má byť pamätník prístupnejší z viacerých strán i viditeľnejší. Samospráva deklaruje, že pamätník SNP bude mať naďalej dominantné postavenie na tomto námestí.
Súčasťou projektu má byť aj nasvietenie fasád budov. V rámci projektu má byť zároveň reorganizované aj parkovanie, pre rezidentov vzniknú dve nové mikrozóny, a to Drevená a Klobučnícka.
O míľniku hovorí aj Vagač. „Stojíme na mieste, ktoré má pre Bratislavu symbolický, ale aj praktický význam. Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie sú priestorom, kde sa odohrávali dejiny. Kde sa stretávame, protestujeme, oslavujeme, dennodenne prechádzame, kde cítiť energiu Bratislavy. Zároveň je to miesto, ktoré už dlhé roky volalo po obnove,“ poznamenal Vagač.
Na prvú fázu projektu, ktorá by mala byť ukončená do jesene 2026, má nadviazať obnova Námestia Nežnej revolúcie. Momentálne sú realizované projektové práce, do konca roka chce mesto spustiť verejné obstarávanie. Kaplnku, ktorá sa tam nachádza, bude ešte potrebné ďalej pamiatkovo skúmať. Po doriešení právnických sporov, ktoré podľa primátora blokujú rekonštrukciu Kamenného námestia, by sa mohla spustiť aj tretia fáza.
V rámci prác sa električková trať opravovať nebude, oprava sa však plánuje v prípade výhybky. Zmeny čakajú aj zastávku na Kamennom námestí, ktorá sa bude posúvať.
Rekonštrukcii priestoru predchádzali rýchle urbanistické zlepšenia, tzv. quick-wins. V rámci nich pribudli na Klobučníckej ulici nové stromy a na Námestí SNP zväčšili plochy pre bezpečný pohyb peších. Nasledovala architektonická súťaž, prípravy, geologicko-inžinierske, pamiatkové a archeologické prieskumy, výber zhotoviteľa či transformácia architektonickej štúdie do realizačného projektu.
Zámer rekonštrukcie a zjednotenia Živého námestia odštartovala iniciatíva Aliancie Stará tržnica. V roku 2019 vypísalo mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy architektonickú súťaž formou súťažného dialógu. Hlavné mesto v minulosti predpokladalo, že nový priestor by mohol byť hotový v rokoch 2024 - 2025.
