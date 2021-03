Bratislava: Prichádza projekt lesného bikesharingu v lesoparku

Bratislava 6. marca (TASR) – Na Železnej studničke v Bratislave vznikol nový projekt lesného bikesharingu, teda zdieľaných bicyklov, do Malých Karpát. Spoločnosť Rekola ním reaguje na sprísnené protiepidemické opatrenia súvisiace s novým koronavírusom a nasleduje tiež odporúčania na výlety v prírode mimo zastavaných území mesta. Časť flotily ružových bicyklov sa preto popri klasickom mestskom bikesharingu objaví aj v lesoparku.



Centrálne stanovište ružových bicyklov sa bude nachádzať na konečnej trolejbusov pod Červeným mostom, čo je štartovacím bodom na cyklovýlet cez les na Železnú studničku či ďalej do Malých Karpát. "Trasa vedie cez nezastavané územia mesta, takže tu pri dodržaní odstupu piatich metrov platí aj vládna výnimka na nosenie rúšok. Keďže je cesta vyasfaltovaná a nie je sem povolený ani vjazd áut, je vhodná najmä pre rodiny s deťmi," priblížil hovorca spoločnosti Martin Žarnovický.



Bratislavčania sa môžu tešiť na bicykle so špeciálne odľahčeným rámom, vďaka ktorému zvládnu jazdu aj fyzicky menej zdatní. Všetky bicykle budú vybavené prevodovkou na jazdy do kopca a veľkým košíkom na batohy. Po jazde bude možné vrátiť bicykel na ktorékoľvek stanovište v rámci Bratislavy, okrem spomínaného stanovišťa pri Červenom moste aj v centre mesta, v Karlovej Vsi, Dúbravke, Novom Meste, Ružinove či v Petržalke.



Spoločnosť spúšťa projekt najmä pre súčasné vládne obmedzenia, pričom chce ľuďom dopriať možnosť voľného pohybu v prírode. Služba bude dostupná počas celého lockdownu, v prípade zvýšeného záujmu zvažuje prevádzku lesného bikesharingu aj počas letnej sezóny. V blízkom čase je preto v pláne rozšírenie počtu staníc na celé územie Železnej studničky.



Lesný bikesharing považuje spoločnosť za neštandardný na európske pomery, keďže takéto systémy fungujú zväčša len v husto zastavaných územiach ako dopravný prostriedok určený na krátke vzdialenosti. Spoločnosť poukazuje na to, že podobný krok spojený s aktuálnymi obmedzeniami už v minulosti zaznamenal záujem zo strany verejnosti. Počas rekonštrukcie električkovej trate do Karlovej Vsi a Dúbravky fungovali Rekolá ako netradičná náhradná bicyklová doprava za električky, ktorou sa dali obísť rozsiahle zápchy na nábreží.