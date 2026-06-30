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Rekonštrukcia električkovej trate v Bratislave si vyžiada výluku
Obmedzenia by mali trvať od 1. júla do 17. augusta.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave si vyžiada dočasnú výluku električiek na linke 3 a 4. Obe linky budú mať pozmenené trasy. Obmedzenia by mali trvať od 1. júla do 17. augusta. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.
Linka 3 obojsmerne bude medzi zastávkami Šafárikovo námestie a Blumentál premávať cez Štúrovu, Námestie SNP, Obchodnú a Radlinského. Neobslúži tak zastávky: Centrum (na Špitálskej ulici), Mariánska a Americké námestie.
Linka 4 obojsmerne bude medzi zastávkami Šafárikovo námestie/Jesenského a Krížna premáva cez Štúrovu, Námestie SNP, Obchodnú, Vazovovu a Krížnu. Neobslúži tak zastávky: Centrum (na Špitálskej ulici), Mariánska, Americké námestie. Rovnako nebude zastavovať ani na občasnej zastávke Vazovova.
Električková linka 1 sa vracia obojsmerne na svoju trasu cez Námestie SNP.
Nočná linka N61 bude naďalej obojsmerne premávať po odklonovej trase cez Kollárovo námestie a Ulicu 29. augusta.
Linka 3 obojsmerne bude medzi zastávkami Šafárikovo námestie a Blumentál premávať cez Štúrovu, Námestie SNP, Obchodnú a Radlinského. Neobslúži tak zastávky: Centrum (na Špitálskej ulici), Mariánska a Americké námestie.
Linka 4 obojsmerne bude medzi zastávkami Šafárikovo námestie/Jesenského a Krížna premáva cez Štúrovu, Námestie SNP, Obchodnú, Vazovovu a Krížnu. Neobslúži tak zastávky: Centrum (na Špitálskej ulici), Mariánska, Americké námestie. Rovnako nebude zastavovať ani na občasnej zastávke Vazovova.
Električková linka 1 sa vracia obojsmerne na svoju trasu cez Námestie SNP.
Nočná linka N61 bude naďalej obojsmerne premávať po odklonovej trase cez Kollárovo námestie a Ulicu 29. augusta.