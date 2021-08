Bratislava rešpektuje právo prevádzkarov vybrať si režim fungovania

Bratislava 25. augusta (TASR) - Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) rešpektuje právo na výber fungovania v režime, ktorý je v rukách jednotlivých prevádzkarov v hlavnom meste. Na margo opatrení pre prevádzkovateľov a organizátorov hromadných podujatí vyplývajúcich z nového COVID automatu to pre TASR uviedol hovorca BTB Július Buday.



Organizácia však vyzýva každého na zodpovednosť. Vďaka nej je podľa BTB Bratislava v COVID automate stále v zelenej farbe. "V tejto chvíli nepripravujeme spoločný postup, ktorý by sme odporúčali našim členom a ďalším podnikateľom cestovného ruchu v Bratislave," poznamenal Buday.



Od 16. augusta vstúpil do platnosti nový COVID automat, ktorý zaviedol päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring) cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). V zelených okresoch môžu kompletne zaočkovaní väčšinu aktivít vykonávať bez obmedzenia, s miernymi obmedzeniami musia rátať neočkovaní či netestovaní na ochorenie COVID-19. Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach aj vexteriéri.



Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.