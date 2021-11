Revitalizácia parčíkov má zazeleniť bratislavské Staré Mesto

Bratislava 23. novembra (TASR) – Revitalizácia Parčíka Žilinská a Parčíka Radlinského v bratislavskom Starom Meste počítajú so zachovaním čo najväčšieho počtu súčasných stromov. Oproti súčasnému stavu má pribudnúť výrazne viac zelene. Ubezpečuje o tom hlavné mesto. Reaguje tak na petíciu proti projektovým zámerom, ktorá vytýka likvidáciu životaschopnej zelene i nehospodárnosť. Na margo nej magistrát tvrdí, že dodávateľov a ceny vyberá transparentne, poukazuje však tiež na zdražovanie stavebných materiálov.



"V projektoch pribudne výrazne viac kvalitnej zelene a rastlinnej rozmanitosti, vďaka čomu sa v území zvýši biodiverzita. Oba návrhy od začiatku rátali so zachovaním čo najväčšieho počtu súčasných stromov," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Vymeniť sa majú len tie, ktoré arborista určil na odstránenie, zároveň ich nahradia vyšším počtom nových.



Na Radlinského ulici majú vysadiť približne 20 nových vzrastlých stromov s výškou približne sedem metrov. Pribudnúť má aj 22 viackmenných krov a tiež 4433 menších trvalkových rastlín. "Zeleň (samotné trávniky) ostáva na 80 percentách plochy priestoru a je vymenená len na miestach dnes vyšliapaných cestičiek za mlatový povrch, ktorý má oveľa lepšie vlastnosti pre vodozádržné opatrenia," priblížila Rajčanová.



Projekt počíta aj s rozšírením verejného priestoru v okolí jednej z frekventovaných zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). Mesto poukazuje na to, že počas najvyťaženejšej hodiny čaká na spoj takmer 1700 cestujúcich, denne na zastávke Blumentál prestúpi až 28.000 ľudí. Projekt preto počíta aj s novým mobiliárom.



V priestore na Žilinskej ulici majú byť zachované všetky existujúce stromy, ktoré budú odborne ošetrené. Vysadené majú byť štyri nové stromy, pribudnúť má nová trvalkovo-kríková výsadba a architekti zároveň na zastávke MHD navrhujú oceľovú konštrukciu s pergolou, ktorá bude obrastená vistériou a večer podsvietená. Práve tá tvorí najväčšiu časť nákladov.



Obyvateľom sa nepozdáva ani výška nákladov, s ktorými sa pri projektoch počíta. Hovoria o neprimeraných a predražených investíciách. V prípade Radlinského ulice sa náklady odhadujú na približne 500.000 eur, v projekte Žilinskej ulice boli vysúťažené náklady 130.000 eur. "Všetkých dodávateľov a ich ceny transparentne súťažíme cez verejné obstarávanie. Treba tiež zdôrazniť, že len za posledný rok stúpli náklady na stavebný materiál aj o 25 percent," pripomenula Rajčanová.



Petičiari vyjadrili zároveň sklamanie z nemožnosti participácie obyvateľov daných lokalít. Mesto oponuje a tvrdí, že všetky informácie poskytlo na osobných aj on-line stretnutiach. Oslovená bola tiež mestská časť. Projekt bol zároveň konzultovaný s Mestským ústav ochrany pamiatok (MÚOP) či Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Bratislava.