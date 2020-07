Bratislava: Riešením zlého stavu mosta na Bojnickej je postaviť nový

Bratislava 22. júla (TASR) - Na moste ponad železničnú trať na Bojnickej ulici v Bratislave, ktorý v novembri 2019 museli uzavrieť pre havarijný stav, v týchto dňoch vykonali záťažové skúšky. Riešením zlého stavu je kompletná výmena mostného telesa. Informuje o tom na sociálnej sieti hlavné mesto.



Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity pôvodne konštatovala rozsiahlu delamináciu krycej vrstvy a výraznú koróziu výstuže v konštrukcii mosta. "Z bezpečnostných dôvodov bolo nutné v prvom rade odtiaľ vylúčiť všetku dopravu. Následne sa realizoval prepočet zaťažiteľnosti a zaťažovacia skúška, ktorá stanoví druh a režim dopravy, ktorý bude možné dočasne vrátiť na most," spresnila samospráva.



Uzavretie mosta a obchádzkové trasy spôsobujú komplikácie v tomto území, odborné posudky však podľa mesta jasne konštatovali, že poškodený most už neznesie dopravu v pôvodnom režime. "Dúfame, že dopravu bude možné na základe výsledkov zaťažovacej skúšky po podopretí konštrukcie v priestoroch pilierov a po úprave povrchu čoskoro aspoň sčasti vrátiť na most a v istej miere odľahčiť dopravnú situáciu do času realizácie nového mosta," poznamenal magistrát.