Bratislava rieši s architektmi budúcnosť Námestia SNP a jeho okolia

Bratislava 27. júla (TASR) - Mesto Bratislava rieši aktuálne v rámci architektonicko-urbanistickej súťaže budúcnu podobu jedného z najvýznamnejších mestských priestranstiev v centre hlavného mesta, a to Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia aj s niektorými priľahlými ulicami. Vo finále súťažného dialógu sú štyri tímy.



"V súťažnom dialógu budeme hľadať, ako bude vyzerať sústava námestí – Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie, ako budú slúžiť obyvateľom, a akým spôsobom sa stanú, dúfam, novou budúcnosťou mesta," povedal vo videu na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. Túto časť centra Bratislavy považuje za "verejný priestor nula". Ako podotkol, ide o 34.000 štvorcových metrov, ktoré sú posledných 20 až 25 rokov nedotknuté a bez akejkoľvek zmeny. "Je to zdevastovaný priestor, bez akejkoľvek kvality. Od asfaltu, obrubníkov, po nejaký koncept, ako má či nemá námestie vyzerať," poznamenal primátor s tým.



Architektonická súťaž je podľa jeho slov príležitosťou, ako získať na okraji historického centra Bratislavy "kvalitný kus verejného priestoru". Vyhodnotenie súťaže očakáva mesto koncom tohto roka. "Podľa aktualizovaného harmonogramu je uzatvorenie zmluvy predpokladané na začiatok roka 2021. Do konca roka by sme mali vedieť predpokladať dĺžku realizácie. Tento projekt nie je finančne ohrozený napriek koronakríze, len sme posúvali niektoré termíny," poznamenal Vallo.



V rámci prvých opatrení na Námestí SNP a jeho okolí magistrát pred rokom zrušil časť parkovacích miest a nakreslil oranžové kruhy na námestí s cieľom naznačiť rozšírenie pešieho koridoru. Aj zámerom viacerých zmien bolo na Treskoňovej a Klobučníckej ulici priniesť viac priestoru chodcom. Opatrenia vychádzajú z projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor.