Bratislava rokuje o harmonograme prác električkovej trate v Petržalke

Bratislava 9. novembra (TASR) – Rokovania o novom harmonograme stavebných prác v rámci druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor nie sú stále ukončené. Revidovaný harmonogram v súčasnosti posudzuje stavebný dozor. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Odpovede o termínoch avizoval magistrát už v septembri.



"Mesto so zhotoviteľom o novom harmonograme naďalej rokuje. Zhotoviteľ predložil revidovaný harmonogram, ktorý aktuálne posudzuje stavebný dozor," skonštatovala Schmucková s tým, že po ukončení pripomienkovania bude nový harmonogram súčasťou dodatku zmluvy o dielo.



Stavebné práce sa podľa vyjadrení hlavného mesta už zintenzívnili pozdĺž celého úseku novej trate. Práce pokračujú napríklad na budovaní združeného mosta cez Chorvátske rameno za zastávkou Jungmannova. Finalizuje sa výstavba dočasnej obchádzkovej trasy, tzv. bypassu 3, koncom týždňa by sa malo asfaltovať. O termíne, kedy bude na dočasnú obchádzkovú trasu presunutá doprava, bude mesto informovať.



Začalo sa tiež s výstavbou trakčných stožiarov, na ktorých bude kotvené nové trolejové vedenie. V tejto fáze ide o budovanie stupňových betónových monolitických základov. "Prebytočná zemina z výkopov sa využije v priestore stavby na vyrovnanie terénnych nerovností a na úpravu terénu," doplnila Schmucková.



V celom koridore budúcej trate pokračujú terénne úpravy. Na miestach, kde si to pôdne podložie vyžaduje, sa kladie geodoska, ktorá zabezpečí vyrovnanie a stabilitu podložia. V Janíkovom dvore pokračujú práce na demolácii pôvodnej železobetónovej konštrukcie depa. Pokračujú tiež práce týkajúce sa prekládok inžinierskych sietí.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto deklaruje, že neprepadnú.



Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Práce boli v tomto roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Opätovne sa po dohode s konzorciom rozbehli v polovici augusta.