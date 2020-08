Bratislava rokuje o termíne ukončenia obnovy karloveskej radiály

Bratislava 20. augusta (TASR) – Mesto Bratislava aktuálne rokuje so zhotoviteľom stavby o termíne ukončenia rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová s tým, že v najbližších dňoch poskytne magistrát bližšie informácie.



Začiatkom roka spomínala bratislavská mestská časť Dúbravka ako finálny a záväzný termín dokončenia modernizácie radiály 12. september. V júli hlavné mesto pre TASR uviedlo, že nevie vylúčiť omeškanie v rámci tretej - poslednej etapy obnovy trate. Termín dokončenia modernizácie trate sa však zatiaľ doteraz neposúval, a to ani keď mesto muselo v marci pre pandémiu nového koronavírusu na niekoľko dní dočasne pozastaviť práce.



Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. V rámci stavebných prác modernizácie sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Od začiatku mája sa pokračuje treťou etapou. Rekonštruuje sa najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela pod Bratislavským hradom po Molecovu. Práce boli plánované do septembra a doteraz si vyžiadali viaceré zmeny v prevádzke MHD i dopravné obmedzenia.