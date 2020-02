Bratislava rokuje o udržaní cezhraničného spojenia s Hainburgom

Bratislava 5. februára (TASR) - Mesto Bratislava pokračuje v rokovaniach o udržaní cezhraničného spojenia s rakúskym mestom Hainburg an der Donau. Bratislavský magistrát diskutuje o cezhraničnej doprave a spolupráci s platformou Bratislava Umland Management (BAUM), Die Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), zástupcami regiónu Burgenland a zástupcami Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), koordinátora integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.



Zástupcovia mesta Bratislavy sa v spolupráci s cezhraničnou platformou BAUM zúčastnili na rokovaní s rakúskymi partnermi vo Viedni. "Úvod bol zameraný na riešenie zlepšenia mobility obyvateľov regiónov a prihraničných oblastí v rámci cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi Niederösterreich a Burgenland," spresnilo hlavné mesto na svojom webe.



Diskutovalo sa najmä o udržateľnosti spojenia do Hainburgu, ktoré by mohlo byť prevádzkované ako prímestská regionálna linka a cestujúci by mohli nastupovať a vystupovať ľubovoľne na oboch stranách hranice. "Ďalším krokom v spoločných rokovaniach bude stretnutie so zástupcami regiónu Niederösterreich a žiadosť o spolufinancovanie cezhraničného spojenia a synchronizáciu taríf integrovaných systémov na oboch stranách hranice na VOR, ktoré bude zodpovedné za dopravnú optimalizáciu a nadväznosť," spresnil magistrát.



Projekt BAUM zároveň pripravuje projekt mapy mobility cezhraničných spojení. Cieľom je vybudovať fungujúci a efektívny manažment medzi Bratislavou a okolitými obcami, krajskou samosprávou, krajinskými vládami a obyvateľmi.