Bratislava rozšíri zoznam udeľovaných ocenení, po novom ich bude šesť

Bratislava 13. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozšíri zoznam ocenení, ktoré každoročne môže udeliť. K doterajším oceneniam pribudne Pamätný list Samuela Zocha a tiež oficiálne aj Cena verejnosti, ktorú kraj udeľuje od roku 2020. Rozhodli o tom tento týždeň krajskí poslanci schválením novely štatútu pre ocenenia.



"Viac ako desaťročná prax udeľovania jednotlivých ocenení ukázala, že je potrebné uskutočniť viaceré zmeny a doplnenia," konštatuje dôvodová správa. Tie by mali nielen reflektovať na aktuálny stav udeľovaných ocenení, ale tiež sprehľadniť a spresniť účel, dôvody a podmienky ich udeľovania. Kompletizuje sa tak zároveň štruktúra ocenení BSK.



Pamätný list Samuela Zocha dopĺňa Výročnú cenu Samuela Zocha, čo je najvyššie ocenenie BSK. Umožní oceniť osoby, ktoré hodnotným spôsobom prispeli alebo sa zaslúžili o rozvoj kraja či pozdvihli úroveň v niektorých oblastiach. Týka sa to napríklad kultúry, vedy a výskumu, športu, zdravotníctva, sociálnej oblasti či dopravy.



Cena verejnosti, ktorú kraj udeľuje od roku 2020, umožňuje priamo obyvateľom Bratislavského kraja zvoliť spomedzi laureátov Výročnej ceny Samuela Zocha osobnosť, ktorá podľa nich najviac prispela k rozvoju a obohateniu BSK.



BSK tak bude môcť po novom udeľovať šesť ocenení. Je to Výročná cena Samuela Zocha, Pamätný list Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Historická osobnosť regiónu, Cena verejnosti a Ďakovný list predsedu BSK. Štatút nadobudne účinnosť 1. júna.