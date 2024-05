Bratislava rozšírila rokovací poriadok MsZ o bezpečnostné opatrenia

Bratislava 23. mája (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo rozšírilo rokovací poriadok o bezpečnostné opatrenia. Reaguje nimi na aktuálnu situáciu, pričom zmena slúži aj na ochranu občanov. Zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku odsúhlasili vo štvrtok mestskí poslanci. Nové pravidlá začnú platiť od 1. júna.



"Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku o bezpečnostné opatrenia je výsledkom dohody poslaneckých klubov. Uvedená zmena však reflektuje na aktuálnu situáciu v krajine a slúži aj na ochranu občanov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí mestského zastupiteľstva," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Do rokovacej miestnosti a do priestorov vyhradených pre verejnosť, ktorá sa zúčastňuje na rokovaní mestského zastupiteľstva, je zakázané vnášať zbrane, výbušniny, paralyzujúce prístroje a látky, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví a svojou povahou nie sú nevyhnutné pre účasť na rokovaní zastupiteľstva. Mestská polícia zároveň vykonáva kontrolu verejnosti, ktorá sa zúčastňuje na rokovaní mestského parlamentu. V prípade porušenia pravidiel takúto osobu nevpustí polícia do rokovacej miestnosti alebo do priestorov vyhradených pre verejnosť.