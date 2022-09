Bratislava rozširuje projekt housing first, pomáha ľudom bez domova

Bratislava 21. septembra (TASR) - Mesto Bratislava rozširuje projekt "housing first" (bývanie ako prvé), zameraný na ukončovanie bezdomovectva. Pre ľudí v núdzi samospráva vyčlenila ďalších desať bytov, v ktorých sa stanú novými nájomcami. Spolupracovať pritom bude s väčším počtom neziskových organizácií venujúcich sa sociálnej podpore v oblasti bývania. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Zástupcovia mesta podpísali memorandum o spolupráci s neziskovými organizáciami Depaul Slovensko a občianske združenie (OZ) Odyseus. Pridali sa tak k organizáciám Proti prúdu, OZ Vagus a Návrat, s ktorými samospráva spolupracuje na projekte ukončovania bezdomovectva už dlhšie.



Bratislava zo svojich mestských bytov zároveň vyčlenila ďalších desať bytov. Noví nájomcovia - dve rodiny z mestskej ubytovne Fortuna a osem jednotlivcov by sa do nich mali nasťahovať ešte v priebehu tohto roka. "Aj na základe týchto skúseností z projektu bude mesto nastavovať rozvíjanie služieb týkajúcich sa sociálnej podpory a ukončovania bytovej núdze a bezdomovectva," uviedla Schmucková.



Hlavné mesto v roku 2020 spustilo pilotný projekt ukončovania bezdomovectva prostredníctvom dostupného nájomného bývania a sociálnej podpory. Rodinám bez domova a ľuďom bez domova so zdravotným či iným znevýhodnením poskytuje bývanie. Klienti sa stávajú bežnými nájomcami, ktorí za ubytovanie platia štandardný nájom. Súčasťou projektu je aj intenzívne sociálne poradenstvo smerujúce práve k udržaniu bývania, riešeniu zdravotných problémov, stabilizácii príjmov či rozvíjaniu susedských vzťahov.



Do pilotného projektu vyčlenilo mesto deväť bytov pre deväť domácností, a to šesť jednotlivcov a tri rodiny z mestskej ubytovne Fortuna. Doterajšie výsledky podľa mesta potvrdzujú, že projekt je úspešný a všetky domácnosti si udržali bývanie.