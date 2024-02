Bratislava rozširuje skupinu osôb oslobodených od dane z ubytovania

Bratislava 29. februára (TASR) - Mesto Bratislava upravuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dani za ubytovanie. Oslobodené od dane budú od apríla skupiny študentov a osoby, ktoré sú prijímateľom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie alebo sociálnej služby nízkoprahového denného centra. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci.



"Zmeny pri oslobodení reflektujú na zákon o sociálnych službách a zosúladenie VZN s kategóriou študentov pri dennej forme štúdia, ktorí sa sústavne pripravujú na budúce povolania bez obmedzenia veku vrátane na medzistupňoch štúdia," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Oslobodený od dane bude študent, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Rovnako tak študent od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa. Treťou kategóriou sú osoby, ktoré sú prijímateľmi terénnej sociálnej služby krízovej intervencie alebo sociálnej služby nízkoprahového denného centra, nepretržite po dobu minimálne troch mesiacov.



Zväčšenie okruhu oslobodených fyzických osôb bude vo vzťahu k rozpočtu hlavného mesta znamenať zníženie výberu dane za ubytovanie o približne 50.000 eur ročne. Vlani vybralo hlavné mesto na dani za ubytovanie sumu vo výške 5.798.099 eur.



Hlavné mesto vlani od júla zvýšilo sadzbu dane za ubytovanie. V prípade ubytovacích zariadení v Starom Meste je to 3,50 eura na osobu a prenocovanie, na území zvyšných 16 bratislavských mestských častí vo výške troch eur. Dovtedy platila jednotná sadzba 1,70 eura na osobu a prenocovanie.



Od dane vtedy oslobodilo osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane svojho sprievodcu, osobu do 18 rokov veku alebo staršia ako 70 rokov. Rovnako tak študenta do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia.



Na dôsledky novej dane za ubytovanie v hlavnom meste následne upozornilo vedenie vysokoškolských internátov Mlyny UK v Bratislave, ale tiež Slovenská technická univerzita v Bratislave. V tejto súvislosti sa plánuje obrátiť na hlavné mesto. O možnom negatívnom dosahu na niektoré skupiny návštevníkov hovorila aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Hlavné mesto následne pripustilo istú zmenu, ale len v určitom segmente.