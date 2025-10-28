< sekcia Regióny
Bratislava rozširuje vozidlový park o 20 nových CNG autobusov
Vozidlá sú súčasťou rámcovej dohody uzatvorenej so spoločnosťou SOR Libchavy, ktorá vo verejnom obstarávaní uspela s najvýhodnejšou ponukou.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) objednal ďalších 20 nízkopodlažných kĺbových autobusov SOR NS 18 CNG. Vozidlá sú súčasťou rámcovej dohody uzatvorenej so spoločnosťou SOR Libchavy, ktorá vo verejnom obstarávaní uspela s najvýhodnejšou ponukou. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Boris Reichel.
„Aktuálne už dopravný podnik očakáva dodanie prvých ôsmich CNG autobusov, ktoré budú nasadené do premávky začiatkom budúceho roka,“ priblížil Reichel.
Každý autobus s dĺžkou 18,75 metra má podľa podniku kapacitu 177 cestujúcich a dojazd minimálne 500 kilometrov na jedno naplnenie. Sú vybavené bezpečnostnými systémami, ako je výstraha pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami, eliminácia mŕtveho uhla, systém varovania pred ospalosťou vodiča či kybernetická ochrana vozidla.
„Dopravný podnik Bratislava systematicky investuje do modernej a ekologickej dopravy. Teší ma, že po veľkej obnove dráhových vozidiel na elektrický pohon pribudnú do našich ulíc aj ďalšie autobusy na CNG pohon, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Tieto vozidlá poskytnú maximálny komfort našim cestujúcim, ako aj našim kolegom vodičom,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Okrem nových autobusov na CNG pohon v Bratislave čoskoro pribudne aj 80 nových autobusov SOR NS 18 s dieselovým pohonom a desať nových jednosmerných električiek.
