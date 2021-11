Bratislava ruší vianočné trhy na Hlavnom námestí

Bratislava 19. novembra (TASR) - Mesto Bratislava ruší organizáciu vianočných trhov na Hlavnom námestí v centre mesta. Konať sa mali od 26. novembra do 22. decembra. Magistrát to zdôvodňuje aktuálne zlou pandemickou situáciou aj novým COVID automatom. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Rozhodujúcim faktorom je aj obmedzenie maximálneho počtu účastníkov hromadného podujatia v červenej fáze na 200 ľudí, a to aj v prípade, že ide o podujatie výlučne pre plne očkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali," vysvetlila hovorkyňa hlavného mesta.



Zazmluvnených predajcov magistrát oslovili ihneď po zverejnení nových pravidiel. Napriek ponuke od mesta znížiť ich nájomné za stánky na symbolickú sumu, väčšina predajcov sa podľa samosprávy vyjadrila, že pôsobenie na podujatí maximálne pre 200 ľudí by pri danom počte stánkov a neistote ďalšieho vývoja bolo pre nich aj tak nerentabilné až likvidačné. "Rozumieme oprávneným obavám prevádzkovateľov stánkov a, bohužiaľ, inú možnosť ako zrušenie pripravovaného Vianočného hlavného trhu už nemáme. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je zdravie a bezpečnosť prioritou," vyhlásilo hlavné mesto.



Avizuje, že v najbližších dňoch bude hľadať spôsoby, ako Bratislavčanom aj v tejto situácii čo najlepšie sprostredkovať vianočnú atmosféru. "Pevne verím, že si spolu užijeme aspoň rozsvietenie vianočného stromčeka," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Organizáciu vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí ruší aj Staré Mesto. K zmene plánu pristúpila mestská časť pre aktuálnu pandemickú situáciu i čiastočný lockdown, ktorý má začať platiť od budúceho týždňa. Vianočné stánky tak čaká demontáž. Vianočnú atmosféru má pripomenúť aspoň stromček, ktorý v piatok osadili.