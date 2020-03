Oprášil šijací stroj: Rúška začal šiť aj 83-ročný penzista

Bratislava 22. marca (TASR) - Do šitia rúšok, ktorých nosenie sa odporúča v súvislosti so šírením nového koronavírusu, sa zapojil aj 83-ročný dôchodca Imrich Somogyi z Bratislavského kraja. Oprášil šijací stroj, ktorý našiel pred rokmi v priekope a začal šiť.



Nápad šiť rúška vzišiel od jeho dcéry Alžbety, ktorá neúspešne zháňala rúška pre svoju rodinu, aby ju ochránila pred novým koronavírusom. Pán Somogyi, ktorý dlhé roky pracoval ako vodič, sa na šijacom stroji naučil šiť sám. "Pracoval až do veku 72 rokov, a to v štátnych lesoch, kde zvážal drevo. V šití teda vôbec nemal prax," povedala pre TASR Alžbeta.



Ako hovorí, šijací stroj našiel v jarku v Rusovciach po Rumunoch. "Naučil sa na ňom šiť, i keď je bez troch prstov na pravej ruke. Našťastie, že staré stroje sú kovové a vie si pomôcť magnetmi. Takto sa šitie stalo pre neho koníčkom počas zimných mesiacov," priblížila.



Keď pred niekoľkými dňami navštívila otca, veľmi ju prekvapil. Pripravil si biely plátenný obrus, gumičky a filtre, ktoré kedysi používali na skúšku mlieka a začal šiť rúška. "Keď som sa ho spýtala, čo ho doviedlo k tomu, tak mi odpovedal, že táto situácia je naozaj vážna a potrebuje ochrániť svoju rodinu. Otec si aj vo veku 83 rokov uvedomil dôležitosť nosiť rúško a aj preto ich ušil pre seba a rodinu," dodala Alžbeta.











