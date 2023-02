Ružinov bude tento rok hospodáriť s viac ako 78 mil. eur

Bratislava 28. februára (TASR) - Bratislavský Ružinov bude v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 78 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2023. Mestská časť týmto krokom zároveň vystupuje z rozpočtového provizória.



"Nikdy v minulosti som nezažil také náročné prijímania a prípravu rozpočtu ako tento rok. Je to poznačené hlavne zásahmi štátu, balíčkami, ktoré vláda prijala, a, samozrejme, dosahmi energetickej krízy," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Pripomenul, že len daňový bonus ovplyvnil príjmy Ružinova tak, že mu "ubral" zhruba tri milióny eur. Predstavuje to podľa neho približne ročné náklady na starostlivosť o zeleň, cesty, chodníky, upratovanie či odpad. Mestská časť preto bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu niektorých poplatkov, napríklad za materské školy či školskú družinu.



Škrty v tohtoročnom rozpočte sa podľa starostu dotkli najmä rozvojových projektov, ktorých chcela samospráva urobiť viac. V schválenom návrhu rozpočtu má mestská časť napríklad zatiaľ výrazne znížený objem finančných prostriedkov na rekonštrukcie ciest či chodníkov. "Intenzívne pracujeme na to, aby sme počas roka mali nejaké dodatočné zdroje, aby sme niektoré z oblastí mohli vrátiť na pôvodnú úroveň," ubezpečil Chren.



Hlavnou prioritou tento rok bude pre mestskú časť príprava na nové programové obdobie Programu Slovensko na čerpanie eurofondov. Rok 2023 má byť pre samosprávu najmä projektový. Pripravovať začína veľké rozvojové projekty, na ktoré sa bude snažiť získať financovanie zo zdrojov európskych fondov. "Z vlastných peňazí po zásahu vlády nám toho naozaj veľa nezostáva," poznamenal Chren.



Mestská časť sa bude musieť pripraviť aj na nové zákony, ktoré hovoria napríklad o povinných škôlkach pre štvorročné deti od budúceho roka. Preto aj do tejto oblasti bude samospráva smerovať svoje investície. "Dokončujeme dve nové základné školy, pripravujeme rekonštrukciu a výrazné rozšírenie materských škôl," priblížil Chren.



Mestská časť zároveň plánuje zapojiť do financovania aj svoje fondy. Niektoré investičné akcie však podmieňuje získaním dotácií. Avšak aj tieto podmienené investície zahrnula do svojho rozpočtu. Mestská časť zároveň očakáva v priebehu roka aj ďalšie príjmy, okrem toho je v marci naplánovaná zmena v rozpočte. Avizované sú dohody na niektorých rozpočtových zmenách vrátane poslaneckých priorít.



Miestne zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, tie sú však len orientačné, nie záväzné.