Ružinov by už čoskoro mohol kúpiť budovu bývalej radnice v Prievoze

Bratislava 28. júna (TASR) – Bratislavský Ružinov by už čoskoro mohol odkúpiť bývalú radnicu v Prievoze. Hoci jej kúpu odsúhlasili poslanci ešte v roku 2018 a v rozpočte vyčlenili 400.000 eur, samotné odkúpenie komplikovali súdne spory. Tie sa podarilo ukončiť, a tak mestskej časti podľa jej starostu Martina Chrena už nič nestojí v ceste, aby budovu kúpila.



"Doteraz situáciu komplikovali súdne spory aj spochybnenie, či je majiteľ skutočne majiteľom. Podľa našich informácií však Najvyšší súd SR právoplatne potvrdil vlastníctvo budovy. Máme platné uznesenie, máme vyčlenené peniaze, takže kúpe radnice už nič nebráni," uviedol pre TASR Chren. Následne by sa mala samospráva dohodnúť s majiteľom objektu na znení predajno-kúpnej zmluvy, starosta predpokladá, že ku kúpe by mohlo dôjsť v najbližších mesiacoch.



Mestská časť v súvislosti s rekonštrukciou bývalej radnice opäť oslovila aj Fakultu architektúry (FA) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, s ktorou spolupracuje už dlhšie. Jej študenti mali v rámci ročníkovej práce pripraviť návrhy obnovy interiéru budovy. "Navrhli sedem krásnych návrhov sobášnej sály, komunitného priestoru pre stretávanie sa, pre malé konferencie, semináre, vernisáže. Budú pre nás ideovým východiskom pre prípadnú rekonštrukciu, keď bude radnica v našich rukách," doplnil Chren.



Už v minulosti mestská časť deklarovala snahu, aby bola budova bývalej radnice v Prievoze vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Pamiatkari pritom už v roku 2007 navrhovali vyhlásiť celú budovu za NKP, rezort kultúry však rozhodol, že pamiatkovo chránených bude len päť reliéfov v exteriéri. Pamiatkový úrad SR pre TASR ešte v roku 2018 uviedol, že v novej veci začne konať, len čo bude budova starej radnice v majetku mestskej časti, ktorá zároveň podá žiadosť o jej vyhlásenie za NKP.