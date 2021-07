Ružinov chce zvýšiť kapacity MŠ aj cez prenájom priestorov

Bratislava 3. júla (TASR) – Bratislavský Ružinov plánuje zvýšiť kapacity svojich materských škôl (MŠ) aj prenájmom vhodných priestorov. Musia však byť skolaudované na účel škôlky. Miestni poslanci tento týždeň schválili návrh na obstaranie nájmu existujúceho nebytového priestoru alebo nehnuteľnosti formou vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže. Priestor by sa mal nachádzať na Trnávke alebo Nivách.



"Máme dohody s developermi, ktorí v Ružinove investujú, že nám za výhodných podmienok ponúkajú vo svojich projektoch priestory pre materské školy. Nemôžeme ich však kúpiť priamo, lebo by to bolo v rozpore s pravidlami verejného obstarávania. Preto musíme vykonať verejnú súťaž na nájom," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Výhodou takéhoto riešenia je poistenie zvýhodnenej ceny, ale i to, že priestory pre materskú školu môže ponúknuť aj iný subjekt.



Starosta poukazuje na to, že čo sa týka kapacít materských škôl, historický dlh má, v podstate, celá Bratislava. Keďže bolo menej detí, škôlky sa v niektorých prípadoch aj predávali. Počet detí však neskôr začal opäť rásť a väčšina mestských častí má problém umiestniť deti do materských škôl. "Preto sa snažíme všetkými spôsobmi rozvíjať kapacity. Pridávame miesta tempom približne 100 nových miest ročne. Stále to úplne nestačí, ale je to to, čo si môžeme dovoliť," skonštatoval Chren.



Mestská časť preto vyhlási verejnú obchodnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájde nebytového priestoru či nehnuteľnosti. V čase podávania návrhu musí byť priestor vybudovaný. Podlahová plocha priestoru musí byť minimálne 290 štvorcových metrov. Prináležať k nemu musí aj vonkajší priestor pre predpokladaný počet 40 detí, kde by malo byť ihrisko a trávnatá plocha. Vonkajší priestor musí byť oplotený a určený na užívanie výlučne zo strany škôlky. Priestor nemôže byť zaťažený žiadnou ťarchou, právom tretej osoby ani dlhom či nedoplatkami.