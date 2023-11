Bratislavský Ružinov hľadá záujemcov do mládežníckeho parlamentu

Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavský Ružinov by sa mohol pridať k samosprávam, kde pôsobí mládežnícky parlament. Ide o poradný a iniciatívny orgán miestneho zastupiteľstva i starostu. Mestská časť preto hľadá záujemcov, prihlásiť sa môžu ešte do konca novembra. Mládežnícky parlament bude kreovaný z 15 z tých, ktorých vyberie komisia.



"Projektom Ružinovského mládežníckeho parlamentu chceme motivovať mladých ľudí, ktorí sú aktívni a zaujímajú sa o svoje okolie, aby získali aj určité skúsenosti. A aby sa prehĺbil aj ich záujem o veci ružinovské a o prostredie, v ktorom žijú," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Snahou je zapojiť mládež do činnosti v prospech svojho okolia a zároveň ich smerovať k zodpovednosti a občianskej angažovanosti. Cieľom je tiež v spolupráci s mladými ľuďmi spoznať názory na rôzne témy z komunitného života. Úlohou mládežníckeho parlamentu bude prinášať do formulovania politík pre túto cieľovú skupinu perspektívu tejto cieľovej skupiny. Bližšie informácie zverejnila mestská časť na svojom webe.



Mládežnícky parlament vznikol v decembri 2020 napríklad v Petržalke. Pracovné skupiny už v minulosti predkladali rôzne materiály, vyjadrovali sa k rozpočtu, dávali viaceré iniciatívne návrhy mladých ľudí, čo by chceli zmeniť alebo vylepšiť. V roku 2023 začal oficiálne fungovať Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja.