Ružinov je na druhú vlnu pandémie pripravený najviac, ako sa dá

Bratislava 21. augusta (TASR) – Bratislavský Ružinov je na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravený maximálne, ako sa dá. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Vychádza to zo záverov tohtotýždňového zasadnutia miestneho krízového štábu, ktorý mal preveriť pripravenosť mestskej časti a jej organizácií pred začiatkom blížiaceho sa nového školského roka.



„Som veľmi rád a hrdý, že Ružinov je pripravený. Máme dobrý stav materiálno-technického vybavenia a zásoby, spracované smernice, plány a postupy, flexibilne reagujeme na každú zmenu situácie," skonštatoval Chren.



Poznamenal, že Ružinov nie je len miestny úrad, ale aj viac ako desaťtisíc žiakov v školách a škôlkach, a vyše tisíc pedagogických a nepedagogických zamestnancov v nich, takmer tisíc zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb či ďalšie stovky zamestnancov našich organizácií.



„Domovy seniorov majú pripravené svoje pandemické plány, školy majú pripravené plány presne podľa požiadaviek ministerstva a krízového štábu," podotkol.



Ubezpečil, že mestská časť robí všetko pre to, aby vedela čo najrýchlejšie a adekvátne reagovať na každú situáciu. Priznáva však vysokú mieru pravdepodobnosti, že sa niečo udeje.



„Preto nepracujeme s tým, že sa nič nestane. Pripravujeme sa na to, čo budeme robiť, keď sa skôr či neskôr niečo stane. Máme presné postupy," povedal Chren. Doplnil, že mestská časť razí rovnakú stratégiu ako štát, čiže zabezpečiť plynulé fungovanie krajiny v čo najmenej obmedzenom režime, presne a cielene reagovať tam, kde sa nejaký prípad vírusu objaví.