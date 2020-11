Ružinov je už vlastníkom budovy bývalej radnice v Prievoze

Bratislava 11. novembra (TASR) – Bratislavský Ružinov sa stal vlastníkom budovy bývalej radnice v Prievoze. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Hoci kúpu budovy odsúhlasili miestni poslanci ešte v roku 2018 a vyčlenili na to v rozpočte financie, problémom boli súdne spory, ktoré sa však podarilo vyriešiť. Mestská časť pripravuje zároveň architektonickú súťaž.



„V tejto fáze sme sa stali majiteľmi nehnuteľnosti. Máme študentské práce, ktoré navrhli rôzne spôsoby využitia. Začíname chystať architektonickú súťaž, ktorá by mala dať vo výsledku definitívny projekt opravy," priblížil Chren.



Študentské práce vzišli zo spolupráce s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, keď študenti mali v rámci ročníkovej práce pripraviť návrhy obnovy interiéru budovy. Vypracovaných bolo sedem návrhov, ktoré majú byť ideovým východiskom pre rekonštrukciu a využitie budovy.



„Naším cieľom je v zásade, aby tam vznikol nový komunitný priestor a nová slávnostná obradná sieň, ktorá môže slúžiť napríklad na sobáše," poznamenal Chren.



Už v minulosti mestská časť deklarovala snahu, aby bola budova bývalej radnice v Prievoze vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Pamiatkari pritom už v roku 2007 navrhovali vyhlásiť celú budovu za NKP, rezort kultúry však rozhodol, že pamiatkovo chránených bude len päť reliéfov v exteriéri. Pamiatkový úrad SR pre TASR ešte v roku 2018 uviedol, že v novej veci začne konať, len čo bude budova starej radnice v majetku mestskej časti, ktorá zároveň podá žiadosť o jej vyhlásenie za NKP.