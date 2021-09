Ružinov má nové námestie, je vhodné na trhy či malé kultúrne akcie

Bratislava 18. septembra (TASR) – Bratislavský Ružinov má nové námestie. Nachádza sa pri zrekonštruovanej budove Pradiarne 1900, ktorá už viac ako rok slúži prvým nájomcom a pribudnúť by v nej mali ďalší. V budúcnosti prepojí skolaudované námestie túto národnú kultúrnu pamiatku (NKP) so zvyškom projektu Zwirn a jeho rezidenčnou časťou.



Väčšina spevnenej plochy námestia je voľná, aby mohla ponúkať priestor na dočasné podujatia, trhy či malé kultúrne akcie. Menší pocket park pre biznis poskytne priestor na prácu v exteriéri. Základnými prvkami nového námestia sa stali parter, zeleň, voda a umenie, teda akési „štyri živly“. Súčasťou námestia je tak okrem iného 33 vzrastlých platanov a zelené mikrozáhrady či fontána.



"Námestie pri Pradiarni prinesie do územia aj kúsok umenia. Tým má byť atraktívny vežový prvok v podobe umelecky stvárneného diela, ktoré sa stane jasným navigačným prvkom, stretávacím miestom a ďalším kúskom identity tohto územia," podotýka developer. Jeho podoba by mala byť verejnosti predstavená v blízkej budúcnosti. Všetka doprava v území je zároveň eliminovaná jej odklonením do podzemnej garáže so štyrmi podzemnými podlažiami. V garáži je vybudovaný aj podzemný kruhový objazd, čím môže námestie nerušene slúžiť peším a cyklistom. Ako hlavný materiál bola použitá kamenná mozaiková dlažba, ktorú dotvorili špeciálne kameninové línie s historickými odkazmi pôvodnej bývalej cvernovej továrne.



Uhorskú cvernovú továreň (s názvom Zwirn Fabrick) založili v roku 1900 obchodníci z Rakúska a Anglicka. Pradiareň bola od začiatku najimpozantnejšou stavbou areálu a nazývali ju aj Priemyselný palác. Jej unikátna konštrukcia pozostáva z liatinových stĺpov spolu s koľajnicovými nosníkmi, do ktorých sú zaklenuté stropné klenby. Pradiareň bola prestavaná v 60. rokoch 20. storočia, výroba v továrni bola ukončená v 90. rokoch 20. storočia. Za NKP ju vyhlásili v roku 2007.



Zrekonštruovaná budova Pradiarne 1900 bola skolaudovaná vlani. Nad rámec pamiatkovej ochrany prešla rekonštrukciou aj priľahlá budova bývalej Silocentrály.