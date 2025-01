Ružinov má pripravený projekt obnovy obecnej radnice v Prievoze

Bratislava 28. januára (TASR) - Bratislavský Ružinov má pripravený projekt rekonštrukcie bývalej radnice v Prievoze, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP). Mestská časť začína pracovať na povoľovacích procesoch. Na obnovu chce samospráva získať externé financovanie, vlastné zdroje na to nemá. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.



"Obecná radnica v Prievoze je dlhodobo chátrajúca budova a jedna z mála národných kultúrnych pamiatok v Ružinove. Už máme pripravený projekt, štúdiu jej rekonštrukcie, a teraz začíname pracovať na povoľovacích procesoch," skonštatoval Chren.



Za rovnako dôležité považuje získanie externého financovania, napríklad z eurofondov. Plánovaná obnova obecnej radnice je totiž investíciou, na ktorú mestská časť nemá vlastné finančné zdroje. "Nemohla by si ju dovoliť azda žiadna samospráva na Slovensku pre akútny nedostatok peňazí, ako nám vlády uberali peniaze," poznamenal Chren.



Ružinov sa stal vlastníkom budovy bývalej radnice v Prievoze v roku 2020. Hoci kúpu budovy odsúhlasili miestni poslanci ešte v roku 2018 a vyčlenili na to v rozpočte financie, problémom boli súdne spory, ktoré sa však podarilo vyriešiť. Mestská časť viackrát upozornila, že budova je v katastrofálnom stave. V minulosti vyhlásila mestská časť i menšiu súťaž, v ktorej študenti navrhovali jej budúce možné využitie.



Objekt bývalej starej radnice v Prievoze je podľa samosprávy ukážkou raného stupňa funkcionalistickej architektúry z roku 1932 so sochárskou výzdobou Alojza Rigeleho. Chýbajúcu radnicu dal postaviť bývalý starosta a notár obce Prievoz Eduard Moller. Postavili ju podľa projektu architektov Christiana Ludwiga a Augustína Danielisa. Skolaudovaná a daná do užívania bola v auguste 1932. Svojmu účelu slúžila nepretržite do roku 1946, keď bola obec Prievoz pričlenená k Bratislave. Stavebnou súčasťou je tzv. notársky domček nadväzujúci na pôvodnú zástavbu.



Budova stojí v susedstve ďalších dvoch národných kultúrnych pamiatok, a to požiarnej zbrojnice z roku 1923 a evanjelického kostola postaveného v kubistickom štýle z roku 1927.