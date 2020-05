Ružinov minul na opatrenia pre COVID-19 doteraz okolo 220.000 eur

Bratislava 4. mája (TASR) – Bratislavský Ružinov vynaložil v súvislosti s novým koronavírusom doteraz okolo 220.000 eur, pričom mestská časť nepredpokladá, že by celkové výdavky dosiahli viac ako 350.000 eur. Pre TASR to uviedol ružinovský starosta Martin Chren v súvislosti s tzv. malou zmenou tohtoročného rozpočtu, ktorú v pondelok schválili miestni poslanci. Miestny úrad pripravuje pre pandémiu aj tzv. veľkú zmenu rozpočtu.



"Vzhľadom na vývoj situácie dúfame, že sumu 350.000 eur plánovaných výdavkov ani nedosiahneme," poznamenal Chren s tým, že samospráva značnú časť výdavkov dokáže vykryť úsporami priamo v rozpočte mestskej časti, časť z nich uhradí z finančných darov.



Samospráva napríklad zrušila niektoré plánované nákupy, ako obnovu vozového parku, časť financií získala nezrealizovaním mnohých kultúrnych aktivít, ako aj úsporami v rámci zimnej údržby. K úspore prispeli aj niekoľkí poslanci, ktorí sa rozhodli, že peniaze určené v rozpočte pôvodne na poslanecké priority budú presmerované na krízové materiálne vybavenie.



Mestská časť prijala počas krízovej situácie sériu bezpečnostných, hygienických a epidemiologických opatrení. Prvá, tzv. malá zmena rozpočtu sa týka výhradne výdavkov mestskej časti v súvislosti s pandémiou.



Miestny úrad pripravuje taktiež tzv. veľkú zmenu rozpočtu, ktorá by už mala reflektovať aj na výpadky príjmov samosprávy v súvislosti s novým koronavírusom. V súčasnosti konkrétna suma zatiaľ známa nie je, podľa niektorých odhadov môže ísť o niekoľko miliónov eur. Poslanci by sa mohli materiálom zaoberať na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, pravdepodobne v júni.