Ružinov môže vďaka daru distribuovať ďalších 3000 rúšok pre seniorov

Bratislava 26. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov môže svojim najstarším seniorom rozdistribuovať ďalších 3000 chirurgických rúšok. Mestská časť ich dostala vo štvrtok ako dar pre pomoc v čase šírenia nového koronavírusu v rámci spolupráce s iniciatívou MiddleCap Help, za ktorou stojí nový vlastník známeho skeletu obchodného domu. Ďalšie rúška dostalo aj hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj (BSK).







"Vážime si každú pomoc a dnes sme dostali obrovskú. Dostali sme 3000 rúšok, ktoré dobrovoľníci nabalia a budeme ich môcť v priebehu zajtrajška rozdistribuovať medzi seniorov starších ako 85 rokov, ktorých máme v Ružinove takmer 2500," uviedol pri preberaní daru starosta Ružinova Martin Chren s tým, že mestská časť už v stredu (25. 3.) doručila iné ochranné rúška najviac ohrozeným a najrizikovejším seniorom. Doplnil, že ďalšie "veci" chystá samospráva cez víkend.



"Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť nielen tejto mestskej časti," skonštatoval Michal Kviečinský z iniciatívy MiddleCap Help. Hlavnému mestu odovzdali 2000 rúšok, ďalších tisíc dostal Bratislavský kraj a niekoľko desiatok aj Poliklinika Ružinov. Snahou je podľa Kviečinského pomôcť najmä seniorom, detským pacientom a zdravotníkom.



Do pomoci je zároveň zapojená taxikárska spoločnosť Hopin, ktorá ochranné rúška pre seniorov rozváža. Mestská časť chce jej služby využiť aj pri rozvoze obedov či potravinových balíčkov, ktoré pripravuje pre seniorov a ľudí v karanténe. Takúto formu pomoci taxikári privítali. "Taxikári sú tiež ľudia a majú srdce. Uvítali to, nielen pre zárobok, ale aj preto, že môžu pomôcť, najmä najviac rizikovým obyvateľom," poznamenal Martin Baran zo spoločnosti.



Šéf ružinovskej samosprávy zároveň na sociálnej sieti informuje, že mestská časť dostala v týchto dňoch pomoc aj od vietnamskej komunity. "Veľmi príjemne nás prekvapili zástupcovia združenia vietnamskej komunity, ktorí nám priniesli balík pomoci - rúška, dezinfekčné prostriedky a ďalšie veci," píše Chren.



Obdobným spôsobom sa dostalo pomoci napríklad aj Novému Mestu, združenie mestskej časti darovalo okrem rúšok aj rukavice či nádobky na dezinfekčné prostriedky. "Včera sme sa postarali o našich novomestských poštárov, ktorým sme rozdali 100 rúšok. Tým sme trochu vyčerpali naše zásoby. Ale ako sa hovorí – kto dá, ten dostane. A tak sa aj stalo," podotýka na sociálnej sieti novomestský starosta Rudolf Kusý.



Mestská časť zároveň dostala tiež 40 metrov látky. Tú od štvrtka začína distribuovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa jej prihlásili a budú z nej šiť rúška. Starosta verí, že takto zabezpečia aj rúška pre ďalších, ktorí ich potrebujú, nielen pre seniorov, ale napríklad aj zdravotníkom, policajtom, hasičom, predavačom či opatrovateľkám.