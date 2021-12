Ružinov je bližšie k získaniu pozemkov v okolí Štrkoveckého jazera

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov je o krok bližšie k tomu, aby mal väčšinu pozemkov v okolí Štrkoveckého jazera. Mestská časť odkúpi od Ministerstva vnútra (MV) SR dlho neusporiadané pozemky pod chátrajúcim Areálom hier Radosť za desať percent ich znaleckej hodnoty, teda zhruba 600.000 eur. Ide tiež o niekoľko pozemkov na zvyšných brehoch jazera. Ponuku, ktorá je výsledkom rokovaní ministerstva a samosprávy, odobrili v utorok (14. 12.) miestni poslanci.



"Dlhé roky sme sa snažili dostať k týmto pozemkom a chcem poďakovať ministerstvu vnútra, že po rokoch rokovaní sa nám podarilo dospieť k dohode. Pozemky by sme mali odkúpiť za najnižšiu možnú cenu, za akú nám ich štát môže dať, za desať percent trhovej hodnoty," povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Posledným krokom by malo byť ešte schválenie zo strany Ministerstva financií SR.



V budúcom roku by sa chcela mestská časť pustiť do projektovania komplexnej rekonštrukcie a obnovy detského ihriska, ktoré je najväčším ihriskom v Bratislave. Dlhé roky však chátra. Dôvodom je, že hoci stavby patria mestskej časti, pozemky pod nimi nie. Samospráva v takomto prípade nemá zákonné možnosti do rozvoja detského ihriska investovať. "Je to priestor celomestského významu," poznamenal Chren.



Samospráve sa za posledné roky podarilo získať veľkú časť Štrkoveckého jazera. Okrem iného zabránila výstavbe na veľkom parkovisku na východnej strane, najnovšie by sa mala dostať k areálu Radosť, ktorý bude aj podľa zmluvy zachovaný na verejnoprospešný účel. Poslednou "otvorenou" témou je hotel na severnej strane jazera, ktorý je v súkromných rukách. "Otvorene musím povedať, že toľko peňazí, aby sme si tento projekt mohli dovoliť odkúpiť, nemáme. Intenzívne sa však pracuje na územnom pláne zóny," podotkol Chren.



Zámerom majiteľa podľa neho bolo postaviť tam štyri mnohopodlažné budovy, s čím však mestská časť nesúhlasí. Pripomína tiež závery viacerých odborníkov, ktorí sa zhodujú na tom, že vhodnejšia by bola menšia novostavba umiestnená tak, aby nezasahovala do vodnej hladiny. Tým by sa zároveň umožnil prechod okolo celého jazera. "Žiadne veľké budovy tam nechceme vidieť. V procese územného plánovania budeme pokračovať," ubezpečil Chren.



Mestská časť sa pozemky pod areálom Radosť snaží získať už dlhšie. Pred dvoma rokmi rokovala spolu s hlavným mestom o komplexnej zámene pozemkov. Dohoda nakoniec zlyhala na tom, že hodnota pozemkov a budov, ktoré žiadalo mesto od ministerstva, bola mnohonásobne vyššia ako hodnota tých, ktoré chcelo ponúknuť.