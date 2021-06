Ružinov pracuje na zvýšení kapacít svojich základných škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 28. júna (TASR) – Kapacity základných škôl v bratislavskom Ružinove by sa mali zvýšiť. Mestská časť pripravuje výstavbu nových pavilónov pri niektorých školách, najnovšie sa črtá aj prenájom priestorov, ktoré jej ponúklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Ak miestni poslanci projekty schvália, v nových priestoroch by sa mohli žiaci vzdelávať už od septembra." uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.Má ísť o nedávno zrekonštruovanú budovu na Tomášikovej ulici, v areáli Gymnázia Ladislava Novomestského, ktorá je kompletne prerobená na modernú školu 21. storočia. Rezort školstva ju vytvoril ako modelovú školu, respektíve príklad toho, ako by mali školy v budúcnosti vyzerať. "" poznamenal Chren.Vedenie mestskej časti finišuje v súčasnosti rokovania s ministerstvom, ako dostať budovu do prenájmu. Rokovania vedie aj s riaditeľom školy na Borodáčovej ulici, pod ktorú by budova mala následne prejsť. V nových priestoroch by sa mali vzdelávať prváci aj iní žiaci. Získanie budovy zároveň mestskej časti pomôže umiestniť aj deti z Trávnikov. "" podotkol Chren. Zároveň by bolo možné zvýšiť aj kapacity materskej školy na Borodáčovej ulici.Pre rozširovanie kapacít základných škôl má mestská časť v pláne počas leta výstavbu nového pavilónu na Medzilaboreckej ulici. Pripravuje tiež výstavbu pavilónu školy na Ostredkovej ulici, vypracovať chce aj dokumentáciu pre výstavbu prístavby nového pavilónu školy na Vrútockej ulici.