Ružinov zaznamenal šírenie koronavírusu vo svojich domovoch seniorov

Bratislava 1. februára (TASR) – Šírenie nového koronavírusu sa nevyhlo ani domovom seniorov v bratislavskom Ružinove. Priebeh ochorenia u klientov i zamestnancov zariadení je v súčasnosti mierny. V oboch zariadeniach sú nasadené krízové štáby a aktivované krízové plány, v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici, kde je situácia o niečo náročnejšia, pomáha aj intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"V posledných týždňoch registrujeme takmer vo všetkých domovoch dôchodcov v Bratislave veľmi intenzívne šírenie koronavírusu. Ružinovské domovy dôchodcov boli v podstate posledné "čisté" a darilo sa nám to udržať takmer rok. Aj keď sme vedeli, že je to len otázka času," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Priebeh šírenia nákazy je podľa jeho informácií veľmi mierny. Klienti, ktorým sa ťažšie dýcha, dostávajú kyslík. "Niektorí klienti, ak sa im ťažšie dýcha, dostávajú pomoc kyslíkom, ktorá im zatiaľ pomáha," poznamenal Chren. Verí, že v spolupráci s krízovými štábmi a intervenčným tímom sa situáciu podarí zvládnuť. Podotýka však, že situácia je zlá v súvislosti s nedostatkom zamestnancov a ošetrovateľov.



Starosta ubezpečuje, že všetci robia, čo je v ich silách. Situácia v preplnenej nemocnici je však podľa neho taká, že ak sa niekomu stav výrazne nezhorší, lepšie mu je v domove. "Vážim si veľmi najmä prácu sestričiek a ošetrovateliek, ktoré siahajú až na dno svojich síl," píše na sociálnej sieti Chren. V prípade domova dôchodcov na Pažítkovej ulici zrejme vírus prenikol od jedného klienta, ktorý bol na dialýze v nemocnici a tam sa nakazil. Situácia je o niečo náročnejšia aj z dôvodu šírenia nákazy medzi personálom.



Za posledné mesiace boli pozitívne testovaní niekoľkokrát aj zamestnanci miestneho úradu z rôznych odborov. Niektorí ochorenie prekonali cez Vianoce a sú už naspäť v práci. Aktuálne je "problém" na odboroch dopravy a životného prostredia, ich činnosť bude preto v najbližších týždňoch obmedzená.



Počas uplynulého víkendu sa na štyroch odberných miestach v Ružinove otestovalo 3732 ľudí, pričom 76 testov bolo pozitívnych, čo predstavuje mieru pozitivity 2,04. Spôsobené to bolo podľa starostu zrejme najmä tým, že testovanie bolo dobrovoľné. Počas týždňa sú otvorené dve stále mobilné odberné miesta, rokuje sa o otvorení tretieho v amfiteátri na Štrkovci.