Bratislava 20. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov zrekonštruoval historickú požiarnu zbrojnicu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Ružinovskí miestni hasiči sa jej obnovy dočkali po takmer 15 rokoch. Pri jej obnove sa v základoch našla aj časová schránka, jej obsahom sa budú zaoberať odborníci. Mestská časť zároveň plánuje pamiatkový prieskum aj na vedľajšej budove historickej radnice, ktorej časti sú tiež pamiatkovo chránené.



"Časová schránka sa našla, keď sa spevňovali základy. Krabička bola síce zavretá, ale bola zatopená. Je to plechová skrinka, vyzerá, že je to pozinkovaný plech. Je tam zachovaná pečať odiata akoby z hliny. Je tam nejaký dokument, nechceli sme ho chytať, aby sme ho nepoškodili," povedal pre TASR šéf dobrovoľného hasičského zboru a miestny poslanec Nikolaj Gečevský.



Predpokladá, že dokumentom by mohla byť listina o vzniku hasičského zboru. Ak by to tak bolo, dobrovoľných hasičov by to potešilo najmä preto, že sa budovu podarilo zachovať. Podotýka, že 90. roky 20. storočia boli "veľmi divoké" a istú dobu sa uvažovalo nad komerčným predajom budovy a zriadením autoservisu. Budovu sa podarilo zachrániť vyhlásením za národnú kultúrnu pamiatku. "Vznik zboru je datovaný do roku 1880 a máme aj historický koč, bol darom lokálnym prievozským hasičom od grófa Csákyho, ktorý pôsobil v kaštieli v Prievoze," priblížil Gečevský.



Pri rekonštrukcii budovy sa dbalo na to, aby sa jednotlivé veci zachovali v čo najväčšej miere. "Pozháňali sme všetky dostupné dokumenty a fotografie, reštaurátori pozisťovali, aká bola štruktúra či farby," podotkol Gečevský. Aj pre pamiatkarské výskumy i verejné obstarávanie sa práve predĺžili z pôvodne plánovaných osem mesiacov na 12 až 13 mesiacov. Pozitívne však hodnotí to, že vybratá firma už mala skúsenosti s obnovou podobných historických budov.



Mestská časť má zároveň plány aj s vedľajšou budovou historickej radnice, ktorú chce v budúcnosti rovnako zrekonštruovať. Budovu odkúpila pred vyše rokom od súkromných majiteľov. "Pripravujeme pamiatkový prieskum, ktorý odpovie na otázku, čo je potrebné zachovať. Následne začneme pripravovať rekonštrukciu," povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Samospráva verí, že pri projekte bude úspešná pri získavaní eurofondov či iných externých zdrojov.