Bratislava chystá strategický plán, venuje sa aj klimatickej kríze

Bratislava 16. septembra (TASR) - Klimatická kríza, zhoršujúca sa dostupnosť bývania či digitalizácia. Aj to sú výzvy, na ktoré sa chce pripraviť mesto Bratislava. Spoločne so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) aktuálne tvorí strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava o niekoľko rokov. Zapojiť sa môžu aj obyvatelia mesta, a to vyplnením dotazníka.



Samospráva aktuálne pracuje na pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja s názvom Bratislava 2030. Tvorí sa na najbližších desať rokov a hovorí, akým smerom sa bude uberať rozvoj hlavného mesta. Taktiež je základom budúceho koncepčného a strategického plánovania postaveného na dátach a analýzach. Na tvorbe pracujú odborníci z mesta spolu s externými expertmi.



"Odborníci sú rozdelení do pracovných skupín podľa jednotlivých oblastí, konkrétne sú to životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra a sociálna oblasť," priblížila Annamária Ondrejková z MIB.



Možnosť zapojiť sa do príprav dokumentu a ovplyvniť, ako bude Bratislava o pár rokov vyzerať, môžu aj samotní Bratislavčania. Riaditeľ MIB Ján Mazúr tvrdí, že cieľom je zaangažovať obyvateľov mesta do jeho rozvoja prostredníctvom nielen lepšieho zmapovania ich potrieb, ale aj do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe. "Preto v tejto fáze oslovujeme verejnosť, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrila svoj názor na budúce fungovanie hlavného mesta. Chceme zistiť, akú Bratislavu si ľudia želajú v roku 2030," uviedol. Dotazník, v ktorom môže verejnosť prispieť svojim nápadom, je uverejnený na webe www.bratislava2030.sk a ľudia ho môžu vyplniť do konca novembra.



Na webe Bratislava 2030 samospráva informuje, že súčasťou dobrého plánu nie sú len nové detské ihriská či námestia, ale aj premyslené kroky na zmiernenie dosahov klimatickej krízy. Taktiež aj to, ako sa mesto postará oseniorov či ako vyrieši zhoršujúcu sa dostupnosť bývania. Za témy dôležité pre budúcnosť mesta označilo - zdravé zelené mesto, starostlivosť o všetkých, kultúra v meste, funkčný úrad, plánované mesto, šport v meste, dostupné vzdelanie či mobilita v meste. Obyvateľov vyzýva, aby sa podelili o nápady i o to, aké témy pokladajú za dôležité.