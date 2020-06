COVID-19 semafor: Bratislava sa chystá na prípadnú druhú vlnu pandémie

Bratislava 18. júna (TASR) - Mesto Bratislava sa chystá na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Pripravilo preto takzvaný COVID-19 semafor. Ten určuje, pri akých prípadoch, číslach a okolnostiach sa spúšťajú jednotlivé opatrenia hlavného mesta pri možnom návrate koronakrízy.



"Martin Pavelka, epidemiológ, ktorý bol počas koronakrízy pre naše mesto nesmierne dôležitý a naďalej s nami spolupracuje, nám na spoločnom stretnutí s vedením mesta odprezentoval, ako sa pripraviť na prípadnú druhú vlnu koronakrízy," uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. V prípade vytvoreného COVID-19 semaforu ráta mesto so zeleným signálom (endemický stav), oranžovým signálom (trigger points analýza) a červeným signálom (epidemický stav).



V rámci zeleného signálu sa môže nákaza objaviť lokálne, je však veľmi dobre kontrolovaná. Denná incidencia je nulová, prípadne minimálna. "Prevalencia je nízka. Štatisticky je nemožné prísť do kontaktu s nakazeným," píše sa v materiáli. Špecifické kroky v tomto stave nie sú podľa mesta nevyhnutné, avšak je potrebné dôkladné a pravidelné monitorovanie situácie. Pri oranžovom signáli už musí mesto aktívne vyzývať občanov a začať implementovať krízové plány pre ohrozené skupiny obyvateľov, ako sú seniori. Pri červenom signáli je ochorenie COVID-19 v exponenciálnom raste a mesto v tomto stave počíta, že bez okamžitého a rázneho zásahu je možné do mesiaca očakávať výraznejší nápor na zdravotnícky systém. Hlavné mesto v tomto stave by malo implementovať krízové plány aj pre ostatné skupiny obyvateľstva, napríklad pre ľudí bez domova, pre mestské ubytovacie zariadenia či podniky.



V uplynulých dňoch tím sekcie sociálnych vecí na bratislavskom magistráte navštívil všetky mestské zariadenia pre seniorov s cieľom skvalitniť pripravenosť zariadení na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. "Spolu s epidemiológom si podrobne skontrolovali možnosti zariadení a prešli krízové plány. Epidemiológ poskytol všetkým riaditeľkám našich zariadení konzultácie a rady, čo vylepšiť a ako byť na prípadnú druhú vlnu počas nasledujúceho obdobia čo najlepšie pripravený," spresnil magistrát na sociálnej sieti.