Bratislava sa chystá spustiť záchytné parkovisko pod Prístavným mostom

Bratislava 23. septembra (TASR) - Hlavné mesto pripravuje spustenie záchytného parkoviska pod bratislavským Prístavným mostom. Do budúcnosti plánuje aj záchytné parkovisko na Bajkalskej ulici pri vyústení rýchlostnej cesty R7. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Podotkol, že na rozšírení siete záchytných parkovísk pracujú ako na jednej z priorít mesta.



"Z dlhodobého hľadiska projektovo pripravujeme väčšie riešenia vo forme veľkokapacitných parkovacích domov, kde sa aktuálne snažíme získať financovanie napríklad aj z eurofondov," ozrejmil Bubla. Ide podľa neho o projekty parkovacích domov na Zlatých Pieskoch, pri zoologickej záhrade alebo na Janíkovom dvore.



Zároveň bratislavská samospráva projektuje aj tri rezidenčné parkovacie domy, ktoré sa majú nachádzať na Wolkrovej a Topoľčianskej ulici v Petržalke a na Saratovskej ulici v Dúbravke. "Cieľom P+R parkovacieho domu je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy," spresnil hovorca.



Bratislava tiež očakáva, že po zavedení regulovaného parkovania stúpne aj počet ľudí, ktorí využívajú na prepravu mestskú hromadnú dopravu či cyklodopravu.