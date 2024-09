Bratislava sa k projektu Harbour Park vyjadrí po oboznámení sa s ním

Bratislava 24. septembra (TASR) - Hlavné mesto sa k navrhovanému projektu trimodálneho prístavu Harbour Park vo Vlčom hrdle v bratislavskom Ružinove vyjadrí až po oboznámení sa s ním. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pripomenul však, že mesto svoj postoj k danému zámeru vyjadrilo už v minulosti. Zmenou územného plánu chcelo prinavrátiť danej lokalite, medzi tokom Dunaja a areálom Slovnaftu, funkčné kódy lesa a krajinnej zelene.



"Navrhovali sme zmenu funkčnej regulácie v lokalite Vlčie Hrdlo, čím by sa lužnému lesu prinavrátili funkčné kódy lesa a krajinnej zelene. Rešpektoval by sa tak v tejto lokalite tzv. Ramsarský dohovor, čo je medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí," skonštatoval Bubla.



S odborným názorom magistrátu, jeho argumentáciou aj poznatkami, sa vtedy podľa neho stotožnilo aj Ministerstvo životného prostredia SR. Envirorezort požiadal realizovať zmenu navrhovanú hlavným mestom. Odôvodňoval to tým, že uvedená lokalita predstavuje územie medzinárodného významu. S navrhovanou zmenou však nesúhlasilo vtedajšie Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Hlavné mesto preto zorganizovalo rokovanie so zástupcami oboch ministerstiev, avšak oba rezorty trvali na svojich požiadavkách.



Mesto sa preto obrátilo na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR so žiadosťou o riešenie rozporov a uzavretie dohody. Jeho rozhodnutie mu bolo doručené koncom augusta 2023. V ňom sa okrem iného uvádza, rozpor sa nepodarilo odstrániť dohodou a ako ústredný orgán územného plánovania rozhodol akceptovať požiadavku ministerstva dopravy.



"Rozhodnutie Úradu ako ústredného orgánu územného plánovania o riešení vzniknutého sporu je záväzné pre všetkých. Teda i pre magistrát hoci náš odborný názor, podporený argumentáciou i poznatkami, je iný," poznamenal Bubla s tým, že rozhodnutie úradu rešpektujú. K samotnému zámeru sa vyjadria až potom, ako sa ním podrobnejšie oboznámia.



Ministerstvo dopravy (MD) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že mu neprináleží hodnotiť opodstatnenie prezentovaného projektu, keďže ide o súkromný projekt, ktorého podrobnosti dodnes neboli verejne prezentované. "Na ministerstve pripravujeme projekt modernizácie našich prístavov, keďže v nich vidíme veľký potenciál, okrem iného napríklad aj pri povojnovej obnove Ukrajiny," poznamenala hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková. Viac podrobností o projekte plánuje rezort dopravy zverejniť v horizonte niekoľkých týždňov.



Spoločnosť Win-Port Invest predstavila tento týždeň projekt Harbour Park Vlčie hrdlo. Ide o kombináciu lodnej, železničnej a cestnej dopravy. V najbližšom období by chcela ísť do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) i podať žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta. Projekt má obsahovať prístavný bazén a naň nadväzujúci logistický park s halami a infraštruktúrou. Projekt je rozdelený na etapy. Celková investícia v prípade realizácie celého projektu sa odhaduje na úrovni jednej miliardy eur.



Spoločnosť zároveň ubezpečuje, že predmetné územie nie je priamo na hranici s chráneným územím, je medzi nimi "nárazníková zóna". Deklaruje, že sa zároveň snaží minimalizovať dosah na životné prostredie. Zdôrazňuje tiež, že projekt neprezentuje tak, že musí nahradiť Zimný prístav.