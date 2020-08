Bratislava sa nachádza v zelenej fáze epidémie, tvrdí magistrát

Bratislava 14. augusta (TASR) – Aj napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v súvislosti s novým koronavírusom na Slovensku je mesto Bratislava naďalej v takzvanej zelenej fáze epidémie, keď reprodukčné číslo vykazuje hodnotu pod jedna. Pre TASR to uviedol bratislavský magistrát a poukazuje pritom na svoj COVID-19 semafor.



V rámci tejto zelenej fázy je podľa mesta epidémia v Bratislave dobre kontrolovaná. V rámci opatrení mesta sa napríklad dôkladne a pravidelne monitoruje situácia, nakupujú sa ochranné pomôcky do zásoby pre potreby samosprávy a zvyšuje sa frekvencia i skvalitňuje sa každodenné čistenie vozidiel MHD. Podrobnejšie informácie o opatreniach mesta pre jednotlivé epidemické fázy plánuje magistrát zverejniť čoskoro.



Mesto Bratislava zároveň aktuálne na sociálnej sieti apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení pri návšteve seniorov v domovoch sociálnych služieb. Návšteve by sa podľa magistrátu ľudia mali vyhnúť, ak boli v zahraničí, boli v skupine neznámych ľudí, majú príznaky ochorenia, necítia sa dobre, či boli v kontakte s osobou, u ktorej je podozrenie, že mohla byť vystavená nákaze.



Reprodukčne číslo, ktoré aktuálne vykazuje v hlavnom meste hodnotu pod jedna, vyjadruje priemernú hodnotu, ktorá vyjadruje, koľko ľudí nakazí jeden pozitívny prípad. Bratislava upozorňuje, že toto číslo sa môže meniť zo dňa na deň a ovplyvňuje ho aktuálne správanie sa obyvateľov a dodržiavanie hygienických opatrení.



Bratislava si vytvorila aj vlastný semafor COVID-19. Ide o monitorovací a signalizačný systém založený na epidemiologických dátach, ktorý mestu poskytuje varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby mohlo včas podniknúť potrebné preventívne kroky. Opatrenia v kompetencii mesta nadväzujú na jednotlivé fázy epidémie. Zmena fázy semafora nastáva vtedy, keď sú splnené aspoň dva ukazovatele definované pre jednotlivé fázy. O zmene fázy epidémie, v ktorej sa Bratislava aktuálne nachádza, bude samospráva informovať.



V Bratislave pribudlo vo štvrtok (13. 8.) desať, v stredu (12. 8.) osem , v utorok (11. 8.) 16 a v pondelok (10. 8.) dva nové prípady nákazy novým koronavírusom. Bratislava doteraz eviduje podľa svojho webu celkovo 436 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Počet vyliečených prípadov v hlavnom meste je 219. Bratislava eviduje doteraz jedno úmrtie na ochorenie COVID-19.