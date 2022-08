Bratislava sa oboznamuje s pripomienkami k návrhu zmien a doplnkov 09

Bratislava 7. augusta (TASR) – Hlavné mesto sa aktuálne oboznamuje s námietkami a pripomienkami, ktoré dostalo k novému návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta (ÚPN). Ide o balík zmien a doplnkov (ZaD) 09. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Verejnosť ich mohla posielať do 31. júla.



"Nasledovať bude etapa vyhodnotenia došlých pripomienok a dorokovanie v zmysle stavebného zákona. Vzhľadom na rozsiahlu agendu a časovú náročnosť prípravy bude o výslednom návrhu rokovať nové zastupiteľstvo," skonštatovala Schmucková.



V rámci procesu bolo menovite oslovených približne 70 subjektov. Medzi dotknuté orgány patria rôzne inštitúcie štátnej správy, napríklad Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo obrany SR či Okresný úrad Bratislava. Oslovená bola tiež Bratislavská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský priemysel, ale tiež samosprávy ako Bratislavský samosprávny kraj či bratislavské mestské časti.



Návrh obsahuje zmeny, ktoré sú potrebné vo verejnom a komunálnom záujme. Ide napríklad o zelené zmeny, ktoré vyplývajú z potreby adaptácie na zmenu klímy, zmeny pre vhodnejšie využitie územia, technické zmeny či zmeny verejného dopravného vybavenia, ktoré súvisia s modernizáciou električkových tratí či úpravou železničných tratí. Zmeny sa týkajú aj oblasti ochrany prírody a krajiny či celomestského charakteru, ktoré umožnia napríklad trasovať a realizovať trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné.



Nový návrh pripravilo hlavné mesto v spolupráci s mestskými časťami, mestskými organizáciami a podnikmi, ako aj Železnicami SR.