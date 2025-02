Bratislava sa pre rozpory ohľadom parkovania obrátila na ministerstvo

Bratislava 25. februára (TASR) - Hlavné mesto sa v súvislosti s Petržalským parkovacím systémom (tzv. PPS), ktorý prevádzkuje mestská časť Petržalka, obrátilo na Ministerstvo vnútra (MV) SR. Dôvodom sú rozpory, ktoré tento miestny parkovací systém spôsobuje. Od ministerstva preto žiada bratislavský magistrát usmernenie. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Situácia, kde prokuratúra spochybnila platnosť Petržalského parkovacieho systému, ale zároveň sú v uliciach osadené dopravné značky, ktoré osadil príslušný správca komunikácie, teda mestská časť a odsúhlasil ich Krajský dopravný inšpektorát, je zložitá," skonštatoval Bubla.



Komplikácie to spôsobuje napríklad pri pokutách, ktoré udeľuje mestská polícia v prípade priestupkov. Keďže platné dopravné značenie nebolo zatiaľ žiadnym úkonom ani predbežným opatrením zrušené, v úsekoch, kde je platné a nespochybniteľné, postupuje v prípade podnetov a kontroly tak, ako jej ukladá zákon. Na druhej strane vydala prokuratúra desiatky protestov prokurátora proti blokovým pokutám mestskej polície i rozhodnutiam okresného dopravného inšpektorátu. Parkovací systém (modré čiary) totiž považuje za prevádzkovaný v rozpore so zákonom. Neprávoplatnosť desiatok vybraných rozporovaných pokút bola potvrdená.



"Ak príslušný orgán vydá opatrenie alebo rozhodnutie, ktorým by zrušil platnosť dopravného značenia, mestská polícia nebude, samozrejme, môcť vo veci konať," poznamenal Bubla.



Opačný názor ako prokuratúra má dlhodobo starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý parkovací systém považuje za legálny a platný. V platnosti podľa neho zostane až do zavedenia celomestskej parkovacej politiky PAAS, teda tak, ako to bolo v minulosti dohodnuté a plánované. Súhlasí síce, že situácia je pre mnohých neprehľadná, avšak poukazuje na to, že magistrát mal PPS nahradiť PAAS-om už pred rokmi. Kritizuje, že sa tak doteraz nestalo.



Hlavné mesto v tejto súvislosti pripomína, že od začiatku komunikuje, že zóny PAAS budú pripravované a spúšťané postupne. Príprava zóny si podľa neho vyžaduje čas, od sčítania parkujúcich áut, cez projekt organizácie dopravy, participáciu či realizáciu dopravného značenia. "Preto zóny zavádzame postupne v jednotlivých mestských častiach, vždy na základe dohody s danou mestskou časťou," podotkol Bubla s tým, že rozšíriť PAAS v Petržalke o ďalšiu lokalitu, konkrétne Háje II a III, je naplánované v tomto roku. "Následne budeme pokračovať v ďalších lokalitách," doplnil.



Prokuratúra naďalej trvá na tom, že tzv. PPS je prevádzkovaný v rozpore so zákonom. Je toho názoru, že akýkoľvek systém rezidentského parkovania je v súčasnosti v Bratislave možné prijať len prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta. Za nezákonný tak považuje aj postih vodičov za jeho nedodržanie. Previerky avizuje aj v roku 2025.



Starosta Petržalky dlhodobo pripomína, že mestská časť žiadne pokuty za parkovanie nikdy neudeľovala, nevyberala a ani nebola ich príjemcom. Vyberá ich mestská polícia, mala by ich však udeliť podľa správnych paragrafov. Vybraté pokuty sú príjmami mestského rozpočtu, použité sú na ďalšiu implementáciu systému PAAS a jeho údržbu i projekty mobility v meste a mestských častiach.