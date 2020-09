Bratislava 27. septembra (TASR) - Bratislava sa pridá k mestám spojeným v globálnej iniciatíve Climathon. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o klimatickej kríze a podporiť aktívne zapojenie obyvateľov miest do jej riešenia. Počas víkendu od 13. do 15. novembra budú účastníci tohto „online hackathonu“ tvoriť riešenia, ktoré môžu pomôcť Bratislave zmierniť dôsledky klimatických zmien. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Účastníci Climathonu budú mať možnosť adresovať jednu z dvoch výziev. Prvou je otázka, ako motivovať a zapojiť obyvateľov do pretvárania Bratislavy na mesto, ktoré dokáže lepšie zvládať klimatické zmeny. „Príkladom môže byť aplikácia na mapovanie stromov v ich okolí alebo efektívne informovanie o ostrovoch tepla či znečistení ovzdušia,“ spresnila hovorkyňa. Druhou výzvou je, ako adresovať problém verejnej dopravy a špecificky slabé využívanie ekologických alternatív mestskej dopravy obyvateľmi Bratislavy, napríklad gamifikáciou cestovania verejnou dopravou, pešo či na bicykli.



Do iniciatívy sa môžu zapojiť všetci Bratislavčania či hostia z iných miest. Tímy budú mať 72 hodín na to, aby pod vedením skúsených mentorov pretavili svoje nápady do technologických riešení a ďalej ich v rámci tímov spoločne rozvíjali. Ich snaha vyvrcholí záverečnou prezentáciou.



Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta. Predstavuje celosvetovú iniciatívu, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a spoločnom budovaní sveta, v ktorom má život každého z nás zdravú a udržateľnú budúcnosť.