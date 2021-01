Bratislava sa pripravuje na príchod sneženiavosti

Bratislava 12. januára (TASR) – Mesto Bratislava sa pripravuje na príchod sneženia v podvečerných hodinách. V utorok dopoludnia už solili lávky a preventívne sa posýpali komunikácie, najmä v kopcovitých oblastiach. Samospráva tým chce predísť zľadovateniu chodníkov a ciest. Ďalšiu fázu posypu predpokladá magistrát podvečer, podľa počasia pôjde o celomestský posyp komunikácií v kombinácii so zimnou údržbou chodníkov.



"Frekventované chodníky budú odhŕňané každých 12 hodín. Ostatné chodníky budú ošetrené najneskôr do 24 hodín od ukončenia sneženia. V prípade výdatného sneženia sa bude pluhovať do odvolania, respektíve podľa potreby. Ďalšie výjazdy sypačov budú vykonané na základe pokynov a zistení dispečingu," informovala o tom TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



V stredu (13. 1.) v skorých ranných hodinách je v Bratislave pripravený opätovný posyp lávok a tiež lokálny likvidačný posyp s dôrazom na kopcovité oblasti mesta. Magistrát podotýka, že prioritou zimnej údržby nie je a ani nemôže byť suchý povrch, ale udržiavanie zjazdnosti ciest, schodnosti chodníkov a čo najrýchlejšie odhrnutie chodníkov po skončení sa sneženia.



Na neodhrnuté či neprejazdné komunikácie v Bratislave môže verejnosť upozorniť magistrát aj prostredníctvom "horúcej" linky na čísle +421 259 356 777 alebo mailom na zima@bratislava.sk. Avizuje to bratislavská samospráva na webe odhrnieme.to, ktorý informuje o zimnej údržbe v hlavnom meste. Linka funguje vždy pri mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienkach ako sneh či ľad, spravidla medzi 7.00 h a 19.00 h. Keď je linka zimnej údržby mimo prevádzky, môže verejnosť svoje podnety posielať mailom na dispecing@bratislava.sk.