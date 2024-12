Bratislava 31. decembra (TASR) - Bratislava sa rozlúči s rokom 2024 oslavami v centre mesta. Kultúrny program sa začne večer o 19.00 h záznamom zo silvestrovského koncertu Slovenskej filharmónie. Pred polnocou sa návštevníkom prihovorí primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) o tom informovalo na svojom webe.



"Posledné hodiny roka vám spríjemní hudobný program na Hviezdoslavovom aj Františkánskom námestí a potom spoločne odpočítame minúty do nového roka," uviedlo stredisko. Silvestrovský filharmonický koncert bude v podaní popredných vokálnych sólistiek Simony Šaturovej, Jany Kurucovej a sólistu Juraja Hollého pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra.



Organizátori spresnili, že vystúpia aj hudobné skupiny ako Funkiez či Hex. Po 23.00 h to bude napríklad zoskupenie Malalata a do 1.00 h bude na Rybnom námestí hrať DJ Mishik.



BKIS dodalo, že stánky Hlavného aj Staromestského trhu ponúknu občerstvenie počas predĺžených otváracích hodín až do 1.00 h. Ako upozornilo, na bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci budú dohliadať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície, k dispozícii bude aj zdravotná služba.



Viaceré električky budú mať predĺženú dobu prevádzky až do približne 4.00 h. Linka 1 bude premávať okružnou trasou. "Pre komfortnejší pohyb na Hviezdoslavovom námestí bude v čase od 22.00 h do konca dennej premávky vylúčená premávka električiek na Jesenského," ozrejmilo BKIS.