Bratislava sa rozlúči s rokom 2025 oslavami na viacerých miestach
V posledných sekundách roka sa návštevníkom prihovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Bratislava sa rozlúči s rokom 2025 oslavami v centre mesta. Rozlúčka bude prebiehať na viacerých miestach, a to na Hlavnom, Františkánskom, Hviezdoslavovom i Rybnom námestí. Návštevníkov čaká niekoľkohodinový hudobný program, vianočné stánky budú mať zároveň v posledný deň predĺžené otváracie hodiny. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).
„Silvestrovské oslavy sú chvíľou, keď na prahu nového roka ako komunita trávime spoločne čas plný rozhovorov, hudby, smiechu a zdieľaných emócií. Na námestiach pod otvoreným nebom si pripomíname, akú silu má blízkosť a kultúra prežívaná spolu,“ konštatuje BKIS.
Program na Hviezdoslavovom námestí odštartuje o 19.30 h „hudobný ohňostroj“ v podobe záznamu Operného gala Slovenskej filharmónie zostaveného zo slávnych operných árií a zborov pod taktovkou Petra Valentoviča. Predstaví sa tiež skupina Vidiek i Polemic. V posledných sekundách roka sa návštevníkom prihovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo. Nový rok privíta hlavné mesto menším pyrotechnickým efektom a valčíkom Richarda Straussa.
Oslavy nebudú len na jednom mieste. Pódium na Františkánskom námestí, známe z Bratislavských Vianoc ako kultúrna scéna Hlavného vianočného trhu, obohatí rozlúčku so starým rokom ďalším hudobným programom. Vystrieda sa v ňom viacero hudobných zoskupení. Chýbať nebude ani hudobný DJ set na viacerých miestach v centre vrátane Rybného námestia.
Rovnako ako pri mestských festivaloch BKIS aj pri organizácii Bratislavského Silvestra kladie dôraz na pokojný priebeh podujatia. Na bezpečnosť budú dohliadať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície. Na mieste bude pripravená zároveň protipožiarna a zdravotná služba.
