Bratislava sa rozlúči s rokom 2025 oslavami v centre mesta
Bratislava 31. decembra (TASR) - Bratislava sa v stredu v centre mesta rozlúči s rokom 2025. Rozlúčka bude na viacerých miestach, a to na Hlavnom, Františkánskom, Hviezdoslavovom i Rybnom námestí. Návštevníkov čaká niekoľkohodinový hudobný program, vianočné stánky budú mať zároveň predĺžené otváracie hodiny.
Program na Hviezdoslavovom námestí odštartuje o 19.30 h „hudobný ohňostroj“ v podobe záznamu Operného gala Slovenskej filharmónie zostaveného zo slávnych operných árií a zborov pod taktovkou Petra Valentoviča. Predstavia sa aj skupiny Vidiek i Polemic. Nový rok privíta hlavné mesto menším pyrotechnickým efektom a valčíkom Richarda Straussa.
Oslavy nebudú len na jednom mieste. Pódium na Františkánskom námestí obohatí rozlúčku so starým rokom ďalším hudobným programom. Vystrieda sa na ňom viacero hudobných zoskupení. Chýbať nebude ani hudobný DJ set na viacerých miestach v centre vrátane Rybného námestia.
Na bezpečnosť budú dohliadať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície. Na mieste bude pripravená zároveň protipožiarna a zdravotná služba.
Mestská hromadná doprava bude počas silvestrovskej noci posilnená. Oproti bežnej nočnej premávke nasadí Dopravný podnik Bratislava (DPB) viac ako dve desiatky vozidiel navyše. Nočné linky z Hlavnej stanice a Hodžovho námestia budú mať skrátené intervaly a budú obsluhované kĺbovými autobusmi. Dve električkové linky, 3 a 9, budú nepretržite premávať po celú noc. Linka 9 bude zároveň v nočných hodinách predĺžená z Karlovej Vsi až do Dúbravky.
Pre bezpečnejší pohyb návštevníkov na Hviezdoslavovom námestí budú zároveň vybrané električkové linky od 20.50 h v historickom centre premávať odklonom. Pre uzáveru Jesenského a Mostovej ulice bude mať upravený okruh električková linka 1, električky linky 4 budú v smere do Dúbravky premávať cez tunel.
Dopravný podnik na Silvestra vypne a zabezpečí proti poškodeniu automaty na predaj cestovných lístkov na exponovaných miestach. Opätovne spustené budú 1. januára. V čase odstávky odporúča cestujúcim využiť ekologický nákup lístkov TAPni sa prostredníctvom mobilu či platobnej karty priamo vo vozidle. Táto služba je k dispozícii vo všetkých vozidlách DPB.
