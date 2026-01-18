< sekcia Regióny
Bratislava sa snaží myslieť aj na duševné zdravie detí a mládeže
Bratislava 18. januára (TASR) - Hlavné mesto sa snaží myslieť aj na duševné zdravie detí a mládeže a v spolupráci s rôznymi organizáciami vytvárať lepšie podmienky v prípade ich duševných trápení. Pomôcť má aj prenájom priestorov neziskovým organizáciám či občianskym združeniam na realizáciu rôznych aktivít. Dva takéto prenájmy schválili bratislavskí mestskí poslanci ešte v decembri.
„Detskí psychológovia a pedagógovia posledné roky popisujú alarmujúce zhoršovanie sa duševného zdravia detí. Pandémiu COVID-19 nasleduje pandémia úzkostí a mesto Bratislava sa snaží spoluprácou s autoritami v tejto oblasti vytvárať lepšie podmienky pre deti a mládež s duševným trápením,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.
V priestoroch mestskej nájomnej bytovky na Muchovom námestí v Petržalke má pôsobiť nezisková organizácia Centrum Amadeus. Poskytovať tam má rôzne druhy umeleckých terapií, najmä muzikoterapiu, arteterapiu, tanečno-pohybovú terapiu, dramaterapiu či biblioterapiu, a to najmä pre deti a mládež so znevýhodnením a pre seniorov. Vytvoriť tam plánuje aj komunitný priestor pre susedov, rodiny zo znevýhodneného prostredia na aktivity zamerané na podporu duševného zdravia, inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu.
Napriek veľkému záujmu nemá podľa magistrátu Centrum Amadeus možnosti na prijímanie nových detských záujemcov, a to práve pre nedostatok priestorov. Ponuky priestorov na komerčnom trhu sú zároveň pre organizáciu do značnej miery limitujúce, keďže ide zväčša o nevhodné priestory z hľadiska bezbariérovosti, dostupnosti či vytvorenia bezpečného prostredia pre znevýhodnené deti. Problémom sú aj trhové ceny prenájmov, ktoré sú pre takéto neziskové združenia nedostupné.
Mestské zastupiteľstvo takisto schválilo nájom nebytových priestorov pre Občianske združenie Liga za duševné zdravie SR. Ide o priestory pod neformálnym názvom ARCHA, ktoré sa nachádzajú na prízemí stavby známej ako Palác Ruttkayovcov Vrútockých na Uršulínskej ulici v centre Bratislavy.
Nové centrum má byť miestom pre deti a mladých ľudí so psychosociálnym znevýhodnením, kde sa môžu stretávať pri spoločnej tvorbe, hudbe, remesle, komunitných akciách v bezpečnom a nesúdiacom priestore. Centrum však má poskytovať aj vzdelávacie a komunitné služby pre rodičov. Akákoľvek pozitívna intervencia pre túto skupinu detí a mládeže totiž nie je možná bez spolupráce rodičov a širšej skupiny ľudí, ktorí sa o deti starajú z rôznych hľadísk.
